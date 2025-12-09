استان فارس قطب قرآنی کشور است

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر رئوف، مدیرکل صدا و سیمای استان فارس در دیدار با مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان ضمن تبریک میلاد خجسته حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن و مادر، هدف از این نشست را همافزایی رسانه و نهادهای فرهنگی برای توسعه فعالیتهای قرآنی استان دانست و افزود: فارس به واسطه ظرفیتهای فراوان شایستگی قطب قرآنی کشور را داراست؛ چه در حوزه قرائت و چه در حوزه حفظ قرآن، وضعیت بسیار مطلوبی در سطح ملی داریم و محافل انس با قرآن در جایجای استان با شور و استقبال مردم و نوجوانان و جوانان برگزار میشود.
او با اشاره به نزدیک شدن به ماههای رجب، شعبان و رمضان، بر ضرورت آمادهسازی بیشتر بسترهای رسانهای برای نشر معارف قرآن کریم تأکید کرد و گفت: رسانهها باید روایتگر ظرفیتهای قرآنی استان باشد. از بیتالاحزان روستای قرآن اباد استهبان گرفته تا دارالقرآنهای فعال در شیراز و سایر شهرستانها، مجموعهای غنی از مؤسسات قرآنی است که باید در قالبهای جذاب و نوآورانه به مردم معرفی شوند.
مدیرکل صدا و سیمای فارس با اشاره به تجربه موفق اجرای برنامههای قرآنی در اماکن فرهنگی و زیارتی استان، گفت: برنامه جذاب و پربهجت محفل در حافظیه با استقبال گسترده و بی نظیر مردم روبهرو شد.
رئوف با تأکید بر ضرورت روایتگری حرفهای و استفاده از زبان رسانهای خلاق در پوشش رویدادها، افزود: برنامههای پرمحتوا که با نگاه هنری، توجه به زیباشناسی نصویر و جذابیت بصری طراحی میشوند، با اقبال بالای مخاطب همراهند. مردم ما تشنه برنامههای فاخر با محتوایی غنی و در عین حال نوآورانهاند.
او همافزایی میان دستگاههای فرهنگی را کلید موفقیت در جنگ شناختی دشمن دانست و گفت: امروز نیازمند فعالیت شبکهای هستیم تا بتوانیم در برابر مقابله با جنگ شناختی، حقیقت معارف دینی و قرآنی را با همکاری هم تبیین کنیم.
مدیرکل صدا و سیمای استان فارس با تأکید بر ضرورت ورود استان به عرصه تولید برنامههای تلویزیونی قرآنی گفت: بومی سازی برنامهیی مانند محفل فرصتی بیبدیل برای معرفی ظرفیتهای قرآنی فارس در سطح ملی و بینالمللی است؛ کاری که اگر با نگاه تحولی، طراحی دقیق و همافزایی دستگاهها پیش برود، میتواند تصویر فرهنگی شیراز را به عنوان سرزمین دین، هنر و حماسه در کشور تقویت کند.
او در پایان خاطرنشان کرد: بدون شک، برنامهریزی مشترک دستگاههای فرهنگی و رسانهای برای ماه مبارک رمضان میتواند گامی مؤثر برای احیای هویت قرآنی استان فارس باشد. فارس باید آنگونه که هست، یعنی به عنوان قطب قرآنی کشور در ماه رمضان، برای مردم روایت شود.
حجتالاسلاموالمسلمین محمدباقر ولدان، مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی فارس، در این نشست با تأکید بر نقش رسانه در ترویج معارف قرآن گفت: قرآن کتابی زنده و مانا است و هنر ما باید بهرهگیری از قاب رسانه برای بازتاب پیام الهی باشد.
او افزود: امروز بشر در بحران اخلاق و معنویت بهدنبال آرامش است و قرآن نسخهی شفابخش اوست. هدف، گسترش ظاهری قرآن نیست؛ باید دلها را باید به نور قرآن گشود.
ولدان با اشاره به جایگاه فارس بهعنوان قطب قرآنی کشور، گفت: این هویت از درونمایهی فرهنگی و تاریخی مردم فارس ریشه میگیرد؛ سرزمینی که از مکتب تفسیری ملاصدرا و در کلام حافظ و سیره سلمان فارسی، سرچشمهی اندیشههای قرآنی بوده است.
او فارس را مهد انسانهای قرآنی دانست و بر ضرورت کار قرارگاهی در این حوزه تأکید کرد و تشکیل دبیرخانه دائمی برنامه رسانهای محفل قرآن در فارس را گامی برای بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی و نخبگانی استان عنوان کرد.
منبع: صداوسیمای فارس