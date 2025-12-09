وزیر نیرو در پیامی اعلام کرد: با هماهنگی بعمل آمده قرار است یازدهمین کمیسیون همکاری مشترک دو کشور در اوایل بهمن ماه سال جاری در تهران برگزار شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس علی آبادی در پیامی به مناسبت روز ملی قطر خطاب به سعد بن عبدالله آل محمود سفیر دولت قطر در تهران، روز ملّی این کشور را تبریک گفت و نوشت: این روز فرخنده، نه تنها یادآور شکلگیری دولت-ملّت مدرن قطر است، بلکه نماد ارادهای استوار برای تعالی، پیشرفت و حفظ کرامت انسانی در عرصههای منطقهای و بینالمللی برای کشور قطر هست.
در متن این پیام آمده است:
ابتدای سخنانم لازم میدانم از طرف ملّت و دولت جمهوری اسلامی ایران، روز ملّی دولت قطر را تبریک و تهنیت عرض نمایم و برای ملّت و دولت کشور برادر و دوست قطر، بهترینها را آرزو نمایم.
این روز فرخنده، نه تنها یادآور شکلگیری دولت-ملّت مدرن قطر است، بلکه نماد ارادهای استوار برای تعالی، پیشرفت و حفظ کرامت انسانی در عرصههای منطقهای و بینالمللی برای کشور قطر هست. روز ملّی قطر تنها یک مناسبت تقویمی نیست، بلکه جلوهای از اعتماد به نفس ملّی است که طی دهههای اخیر این کشور را به یکی از بازیگران مؤثر در صحنه بینالملل بدل کرده است. قطر توانسته است با تلفیق سنتهای اصیل عربی و چشماندازی مدرن، الگویی کم نظیر از حکمرانی مؤثر، سرمایهگذاری هدفمند و دیپلماسی فعال ارائه دهد. ابتکارات متعددی که دوحه در حوزه مذاکرات میانجیگری، کمکهای بشردوستانه ارائه داده، جایگاه این کشور را به عنوان یکی از کنشگران تأثیرگذار بینالمللی تثبیت کرده است.
در روابط دوجانبه میان جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر نیز ما شاهد دورهای ممتاز از تعاملات سازنده، اعتماد متقابل و همکاریهای رو به گسترش هستیم. اشتراکات فرهنگی، دینی و تاریخی، همسایگی در پهنه خلیجفارس، همکاریهای مستمر در حوزه تجارت و نیز هماهنگیهای سیاسی و امنیتی میان دو کشور، پشتوانهای محکم برای توسعه مناسبات در سطحی راهبردی میان دو کشور فراهم آورده است.
سفر دوجانبه جناب آقای دکتر پزشکیان مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی ایران به قطر در مهرماه ۱۴۰۳ و همچنین سفر عالیجناب شیخ تمیم آل ثانی امیر محترم قطر به ایران در اسفند ماه ۱۴۰۳ بیانگر عمق و گستره روابط میان دو کشور است.
در همین راستا، مبادلات تجاری دو کشور طی سالهای اخیر از رشد قابل ملاحظهای برخوردار بوده است و از ۲۰۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۲ به ۳۱۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۳ رسیده است. همچنین حجم تجارت دو کشور در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۴ به ۱۶۸ میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۱۸ درصد رشد همراه بوده است. این رشد در روابط تجاری حاصل اراده رهبران جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر بوده است که برای تعمیق روابط تلاش مضاعفی داشتهاند. هرچند وضعیت فعلی روابط اقتصادی بین ایران و قطر در سطح مطلوبی قرار دارد، امّا اعتقاد ما بر این است که ظرفیتهای گسترده و زمینههای همکاری زیادی وجود دارد و ما امیدواریم با تلاش مسئولان دو کشور و هدفگذاریهای صورت گرفته بتوانیم حجم روابط تجاری و اقتصادی را افزایش دهیم. انشالله با هماهنگی بعمل آمده قرار است یازدهمین کمیسیون همکاری مشترک دو کشور در اوایل بهمن ماه سال جاری در تهران برگزار شود و امیدواریم افقهای جدیدی در روابط میان دو کشور گشوده شود.
روز ملی قطر فرصتی است تا علاوه بر ارجگذاری به تاریخ و دستاوردهای شکوهمند این کشور، به افقهای نوین همکاری نیز بیندیشیم. جهان امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند همکاریهای منطقهای، ابتکارات مشترک و بهرهگیری از ظرفیتهای انسانی و اقتصادی برای آیندهای امنتر، آبادتر و پایدارتر است. جمهوری اسلامی ایران با وثوق کامل آمادگی خود را برای گسترش همهجانبه همکاری با دولت و ملّت قطر در تمامی حوزههای موردتوافق اعلام میدارد.
در پایان بار دیگر فرارسیدن روز ملّی دولت قطر را به عالیجناب امیر، دولت محترم و ملّت شریف و فرهیخته قطر صمیمانه تبریک و تهنیت عرض میکنم و برای این کشور دوست و برادر کامیابی، رفاه، صلح و اعتلای روزافزون مسئلت دارم.
والسلام علیکم و رحمهالله و برکاتِ