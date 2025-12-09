رئیس کل دادگستری قم با اشاره به اینکه تاکنون هیچ تخلف انتخاباتی گزارش نشده است، گفت: شعب ویژه رسیدگی به جرایم انتخاباتی در قم تشکیل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی در اولین جلسه ستاد پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی گفت: روند اجرای انتخابات شورا‌های شهر و روستا و برگزاری انتخابات طبق برنامه پیش می‌رود.

وی گفت: شعب ویژه انتخابات در دادگاه، دادسر و دادگاه تجدید نظر به منظور رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخاباتی تشکیل شده است تا در صورت تخلف برخورد لازم صورت گیرد.

فرآیند انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا از بیست‌وهفتم آذرماه ۱۴۰۴ با صدور دستور شروع انتخابات آغاز شد و ثبت‌نام از داوطلبان شورا‌های اسلامی شهر از بیست‌ویکم دی‌ماه و برای شورا‌های اسلامی روستا از بیست‌وچهارم بهمن‌ماه ۱۴۰۴ آغاز خواهد شد.

بر اساس دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور، انتخابات شورا‌های اسلامی روز جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

منبع:دادگستری قم

برچسب ها: دادگستری قم ، انتخابات
خبرهای مرتبط
رییس امور حقوقی سازمان اداری واستخدامی کشور:
مقاومت‌ها مانع کوچک‌سازی دولت است
مدیرکل صمت قم خبر داد؛
۶ هزار و ۷۵۰ فرصت شغلی در بخش اصناف قم ایجاد شد
تاکید امام جمعه قم بر مدیریت بحران آب
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برداشتن توده ۲ کیلویی از شکم خانمی ۴۲ ساله
روند کاهشی بیماری آنفلونزا در قم
سرپرست پارک علم و فناوری قم منصوب شد
هوای قم و قنوات در شرایط ناسالم برای تمامی گروه‌ها
شعب ویژه رسیدگی به جرایم انتخاباتی در قم تشکیل شد
آخرین اخبار
شعب ویژه رسیدگی به جرایم انتخاباتی در قم تشکیل شد
هوای قم و قنوات در شرایط ناسالم برای تمامی گروه‌ها
برداشتن توده ۲ کیلویی از شکم خانمی ۴۲ ساله
سرپرست پارک علم و فناوری قم منصوب شد
روند کاهشی بیماری آنفلونزا در قم
بارگیری محموله ۱۵۰ هزار تنی سیمان از قم به مقصد روسیه
جشنواره امتنان قم، جشنواره‌ای برای کار و کارگر
مصرف گاز خانگی قم از مرز ۶/۵ میلیون مترمکعب گذشت