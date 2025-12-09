رئیس کل دادگستری قم با اشاره به اینکه تاکنون هیچ تخلف انتخاباتی گزارش نشده است، گفت: شعب ویژه رسیدگی به جرایم انتخاباتی در قم تشکیل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی در اولین جلسه ستاد پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی گفت: روند اجرای انتخابات شورا‌های شهر و روستا و برگزاری انتخابات طبق برنامه پیش می‌رود.

وی گفت: شعب ویژه انتخابات در دادگاه، دادسر و دادگاه تجدید نظر به منظور رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخاباتی تشکیل شده است تا در صورت تخلف برخورد لازم صورت گیرد.

فرآیند انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا از بیست‌وهفتم آذرماه ۱۴۰۴ با صدور دستور شروع انتخابات آغاز شد و ثبت‌نام از داوطلبان شورا‌های اسلامی شهر از بیست‌ویکم دی‌ماه و برای شورا‌های اسلامی روستا از بیست‌وچهارم بهمن‌ماه ۱۴۰۴ آغاز خواهد شد.

بر اساس دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور، انتخابات شورا‌های اسلامی روز جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

منبع:دادگستری قم