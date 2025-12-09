فرماندار کوهدشت گفت: بر اثر خارج شدن خودرو ۴۰۵ از محور سه راهی کارخانه گچ به شهر کوهنانی یک معلم جان خود را از دست داد و چهار نفر دیگر مصدوم و به بیمارستان انتقال یافتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراد ناصری؛ فرماندار کوهدشت امروز اظهار کرد: صبح امروز خودروی سواری ۴۰۵ حامل ۵ معلم این شهرستان در محور کارخانه گچ به کوهنانی واژگون شد.
وی خاطرنشان کرد: در این حادثه متأسفانه یکی از معلمان جان خود را از دست داده و ۴ نفر دیگر مصدوم شدند که از این میان یک نفر به جهت شدت جراحات به خرمآباد اعزام شده است.
به گفته فرماندار کوهدشت، همچنین حال عمومی ۳ نفر از مصدومان رضایتبخش گزارش نشده است و روند درمان در حال انجام است.
ناصری بر تسریع در خدمات درمانی و پیگیری لازم از طریق دستگاههای ذیربط تأکید کرد.
منبع: فرمانداری کوهدشت