کمک دانشبنیانها به تصفیه فاضلاب برای استفاده کود کشاورزی
۶ تیر ۱۴۰۴، طبق اعلام شرکت فاضلاب تهران، از سال گذشته با کمک شرکتهای دانشبنیان مطالعه تولید بیوچار (کود) از لجن فاضلاب آغاز شده است؛ این محصول علاوه بر کمک به حفاظت از محیطزیست بهعنوان کود آلی هم مورد استفاده قرار میگیرد و یک ارزش افزوده در زنجیره تصفیهخانه فاضلاب ایجاد میکند.
حمایت ۶۰ میلیارد تومانی شهرداری تهران از تولیدات زنان سرپرست خانوار و مشاغل خانگی
۲۲ تیر ۱۴۰۴، طبق اعلام شهرداری تهران، حدود ۶۰ میلیارد تومان از تولیدات زنان سرپرست خانوار و مشاغل خانگی در سال گذشته، مورد حمایت شهرداری برای عرضه در بازار قرار گرفته است که این عدد قابلتوجه، نشاندهنده ظرفیتها و توانمندیهای بالای این بانوان است.
فعّالیت ۱۴ بخشدار زن در استان تهران در دولت چهاردهم
۲۳ تیر ۱۴۰۴، طبق اعلام معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، در دولت چهاردهم، حدود ۲۳ زن در استان تهران در جایگاه مدیریتی و ۱۴ بخشدار خانم مشغول به فعالیت هستند.
حضور ۶۴ درصدی دختران در کنکور ۱۴۰۴
۲۳ تیر ۱۴۰۴، طبق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، ۶۴ درصد داوطلبان نوبت دوم کنکور امسال بانوان هستند.
سکونت موقتی خسارتدیدگان جنگ در بیش از ۷ هتل
۲۴ تیر ۱۴۰۴، طبق اعلام دولت، همه افرادی که منازلشان در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تخریب و یا آسیب دیده بود و قابل سکونت نبود، در بیش از ۷ هتل اسکان داده شدهاند؛ کل هزینهها را دولت تقبل کرده و ۳ وعده غذا نیز به این عزیزان داده میشود؛ بخشی از مدارک هویتی خسارتدیدگان مانند مدارک شناسنامهای، گواهینامه و ... از بین رفته است و به لحاظ روحی آمادگی این را ندارند که بتوانند دنبال این کارها بروند و در نتیجه میز خدمت به جهت ارائه خدمات به این افراد وارد هتلها میشود.
آغاز پویش ملی «توانا» برای حمایت از جانبازان جنگ ۱۲ روزه
۳۰ تیر ۱۴۰۴، طبق اعلام سازمان جمعیت هلال احمر، پویش ملی «توانا» با هدف کاهش آلام جانبازان و معلولان حوادث جنگ تحمیلی اخیر، توسط جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران طراحی و به مرحله اجرا درآمد؛ این طرح در ۲ فاز اجرا میشود که فاز نخست آن به مدت یک ماه شامل شناسایی، ثبتنام و ارجاع افراد آسیبدیده به مراکز تخصصی خواهد بود و فاز دوم طی حداکثر ۷ ماه به ارائه خدمات توانبخشی، ارتز و پروتز اختصاص دارد.
جامعه هدف این طرح، شامل جانبازان و افراد دچار نقص عضو ناشی از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر است و استانهای درگیر این حوادث، با اولویت مناطق آسیبدیده، تحت پوشش قرار میگیرند.
استقرار کارشناسان سلامت روان در هتلهای محل استقرار آسیبدیدگان جنگ
۲۰ مرداد ۱۴۰۴، طبق اعلام سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، به منظور پیشگیری از آسیبهای روانی و حمایت اجتماعی از آسیبدیدگان جنگ ۱۲ روزه، از مجموع ۴۳۷ خانوار ساکن در این مراکز ۲۳۳ خانوار و مجموع ۶۴۷ نفر مورد ارزیابی قرار گرفتند و تعداد ۷۷ مورد ارجاع فوری، ۱۸ مورد خدمات مددکاری اجتماعی و ۲۹۱ مورد مداخله گروهی صورت پذیرفته است؛ همچنین ۱۷۶ مورد از این افراد در غربالگری، علائم استرس حاد داشتند که خدمات حمایتی صورت پذیرفت و ۴۹ نفر از آنها دارای پیشینه اختلال روانپزشکی بودند که پیگیریهای لازم در این خصوص انجام شد.
ارائه این خدمات در کنار خدمات از راه دور نظیر سامانههای ۱۴۸۰ و ۴۰۳۰ و اعزام تیمهای فوریتی و نیز خدمات مددکاری اجتماعی به گروههای آسیبپذیر (نظیر کودکان، افراد دارای معلولیت و سالمندان) بسته خدمات بازتوانی در طول جنگ تحمیلی و پس از آن را شامل بوده است و این خدمات همچنان ادامه دارد.
اتمام ۹۷ درصد مرمت ساختمانهای خسارتدیده جزئی
۸ مرداد ۱۴۰۴، طبق اعلام شهرداری تهران، پس از جنگ ۱۲ روزه، حدود هزار و ۶۰۰ نفر اسکان داده شدند و تا امروز ۹۷ درصد کار ساختمانهای خسارتدیده جزئی تمام شده است؛ برای گروه دوم یعنی ساختمانهای با خسارت متوسط، نزدیک به ۴۰ درصد سامان پیدا کرده و مابقی اقدامات هم در حال انجام است.
الحاق ایران به معاهده ثبت بینالمللی اختراعات
۲۹ تیر ۱۴۰۴، طبق اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ایران به معاهده ثبت بینالمللی اختراعات ملحق شد؛ این معاهده به مخترعان ایرانی کمک میکند تا در فاز دانش، پیشینه اختراع و مستندسازی دقیق اسناد، حمایتهای لازم را دریافت کرده و فرآیند ثبت بینالمللی اختراعات برایشان تسهیل شود.
افتتاح حدود ۳۰۰۰ فضای ورزشی در سال جاری
۲۲ مرداد ۱۴۰۴، طبق اعلام وزارت آموزش و پرورش، طبق برنامه باید تا پایان برنامه هفتم ۲۰ هزار فضای ورزشی با میانگین ۶۰۰ متر ایجاد شود که از این مقدار قرار است حدود ۳ هزار فضا امسال و در هفته تربیت بدنی افتتاح شوند.
رفع مشکل ضمانت تسهیلات برای بانوان
۷ مرداد ۱۴۰۴، طبق اعلام معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، بسیاری از بانوان، بهویژه در دهکهای یک تا پنج، به دلیل ناتوانی در تامین وثیقه یا ضمانت، از دریافت تسهیلات بانکی محروم میمانند. دولت با استفاده از صندوق ضمانت، مشکل تامین ضمانت برای این زنان را برطرف میکند.
این طرح بهویژه برای زنان سرپرست خانوار طراحی شده است که اغلب با موانع مالی جدی مواجهند.
افزایش تاکسیرانان زن در تهران
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، طبق اعلام تاکسیرانی تهران، در یک سال گذشته ۵۰۰ بانوی متقاضی دیگر پروانه رانندگی با تاکسی دریافت کرده یا تمدید کردهاند و اکنون شمار تاکسیرانان زن فعّال در شهر به بیش از هزار و ۱۰۰ نفر رسیده است.
فعالیت ۳۲ پایگاه اورژانس بانوان در کشور
۶ شهریور ۱۴۰۴، طبق اعلام سازمان اورژانس، در حال حاضر ۲۰۰ پایگاه اورژانس فعال در تهران داریم که ۳۲ پایگاه فعال متعلق به اورژانس بانوان است؛ نیمی از جمعیّت جامعه را بانوان تشکیل میدهند و بانوان به دلیل مسئولیت پذیری و احتیاط و دقت و نظم بیشتر، در بخش اورژانس بسیار کارآمد هستند؛ اورژانس بانوان تمام فوریتهای حوزه درمان، حوادث و تصادفات را شامل میشود.
اجرای ۱۳ طرح ملی برای توانمندسازی زنان، دختران و خانوادهها
۸ شهریور ۱۴۰۴، طبق اعلام مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور، ۱۳ طرح فوقالعاده ملی با همکاری آموزش و پرورش، سازمان دانشجویی، بنیاد بازیهای رایانهای، مرکز تحقیقات وزارت ارتباطات، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تامین اجتماعی، ۶ سازمان مردمنهاد، استارتاپ اجتماعی و شرکتهای دانشبنیان، جهت توانمندسازی زنان و رضایتمندی آنان در جامعه و خانواده اجرا شده است.
موفقیت ۶۵ درصدی اورژانس اجتماعی در مداخلات اقدام به خودکشی در تهران
۹ شهریور ۱۴۰۴، طبق اعلام اورژانس اجتماعی بهزیستی، اورژانس اجتماعی گستردهترین شبکه ارائه خدمات روانشناختی و اجتماعی در سطح کشور است و همه خدمات آن رایگان ارائه میشود؛ اورژانس اجتماعی در استان تهران در بیش از ۶۵ درصد مداخلات در حوزه اقدام به خودکشی موفق بوده است.
ضربالاجل ۲ ماهه به ایستگاهها و قطارها برای ارائه خدمات به معلولان
۲۹ تیر ۱۴۰۴، طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، ضربالاجل کیفیت بخشی به خدمات ریلی و خدمات رسانی به مردم همه اقشار جامعه در نظر گرفته شده است و در زمان در نظر گرفته شده همه اقشار از جمله توانخواهان، زنان باردار، افراد مسن، کودکان و... باید بتوانند از خدمات استفاده کنند.
آمادهسازی ناوگان ویژه جانبازان و معلولان برای سال تحصیلی جدید
۲۰ شهریور ۱۴۰۴، طبق اعلام شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، ناوگان سامانه ویژه جانبازان و معلولان برای بازگشایی مراکز علمی در سال تحصیلی جدید، آماده خدمترسانی به دانشآموزان و دانشجویان معلول و کمتوان جسمی خواهد بود؛ تمامی رمپهای ویژه معلولان در اتوبوسها تا پیش از مهرماه بازدید و آماده خدمترسانی خواهند شد.
همچنین سامانه جانبازان و معلولان با اختصاص ناوگان ویژه، سرویسدهی مناسب مسیر مدارس و مراکز علمی را در دستور کار دارد.
سرویس رایگان مدرسه دانشآموزان استثنایی
۲۱ شهریور ۱۴۰۴، طبق اعلام کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر، حدود ۵ هزار و ۵۰۰ دانشآموز استثنایی در تهران بهطور رایگان و با خودروهای اختصاصی شهرداری جابهجا میشوند و کیفیت خدمترسانی به این دانشآموزان کمتر از سرویس مدارس عادی نیست.
رایگان شدن حمل و نقل شهری در سبزوار برای افراد دارای معلولیت شدید
۱۷ تیر ۱۴۰۴، طبق اعلام سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر، بهره مندی از خدمات ناوگان اتوبوسرانی برای افراد دارای معلولیت شدید در سبزوار براساس قانون جامع حمایت از معلولان رایگان شد.
برنامه هلال احمر برای توزیع داروهای تکنسخهای درب خانه بیماران
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، طبق اعلام جمعیت هلال احمر، ۱۲ استان تا به امروز تحت پوشش توزیع داروهای تک نسخهای قرار گرفتند و روند ایجاد پوشش سراسری در کل کشور دنبال میشود؛ قرار است با محوریت هلال احمر استانها، داروهای تک نسخهای در محل سکونت به بیماران خاص تحویل داده شود.
