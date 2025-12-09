دو بازیکن خارجی تیم فوتبال استقلال تهران در نیم فصل از جمع آبی پوشان جدا خواهند شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم فوتبال استقلال پیش از آغاز فصل جدید با جذب چند بازیکن خارجی، امیدهای زیادی در میان هواداران ایجاد کرد. هدف از این خریدها، تقویت ترکیب و افزایش شانس تیم در رقابتهای داخلی و لیگ قهرمانان آسیا ۲ بود، اما برخی از نفرات جدید هنوز نتوانستهاند انتظارات را برآورده کنند.
موسی جنپو و داکنز نازون، دو بازیکن هجومی خارجی تیم، با هدف افزایش توان گلزنی به استقلال پیوستند، اما پس از ۱۲ هفته لیگ برتر و ۵ هفته لیگ قهرمانان آسیا، هیچکدام موفق به گلزنی نشدهاند. تنها نازون توانسته یک پاس گل در دیدار برابر ذوبآهن ثبت کند.
این دو بازیکن در هفتههای اخیر بارها دچار مصدومیت شده و در چند مقطع از فهرست تیم خارج شدند، به طوری که نتوانستند نقش مؤثری در ترکیب استقلال ایفا کنند. این موضوع باعث شده انتقادها از عملکرد آنها افزایش یابد و در آستانه جدایی قرار گیرند.
با توجه به بسته بودن پنجره نقل و انتقالاتی استقلال و شانس اندک این باشگاه در دادگاه حکمیت ورزش برای اعتراض به بسته شدن پنجره و فسخ یکطرفه قرارداد پنج بازیکن در فصلهای گذشته، جدایی جنپو و نازون میتواند تبعات جدی به همراه داشته باشد. در صورت جدایی این دو بازیکن، استقلال در دو پنجره آینده قادر به جذب بازیکن جدید نخواهد بود و تنها میتواند از نفرات آکادمی استفاده کند.
با وجود امیدواریهای اولیه، جنپو و نازون از نگاه هواداران و کادر فنی نمره قبولی نگرفتهاند و اکنون بیش از هر زمان دیگری به درهای خروجی باشگاه نزدیک شدهاند؛ اتفاقی که میتواند یکی از چالشهای مهم استقلال در ادامه فصل باشد.