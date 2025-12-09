دو بازیکن خارجی تیم فوتبال استقلال تهران در نیم فصل از جمع آبی پوشان جدا خواهند شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم فوتبال استقلال پیش از آغاز فصل جدید با جذب چند بازیکن خارجی، امید‌های زیادی در میان هواداران ایجاد کرد. هدف از این خرید‌ها، تقویت ترکیب و افزایش شانس تیم در رقابت‌های داخلی و لیگ قهرمانان آسیا ۲ بود، اما برخی از نفرات جدید هنوز نتوانسته‌اند انتظارات را برآورده کنند.

موسی جنپو و داکنز نازون، دو بازیکن هجومی خارجی تیم، با هدف افزایش توان گلزنی به استقلال پیوستند، اما پس از ۱۲ هفته لیگ برتر و ۵ هفته لیگ قهرمانان آسیا، هیچکدام موفق به گلزنی نشده‌اند. تنها نازون توانسته یک پاس گل در دیدار برابر ذوب‌آهن ثبت کند.

این دو بازیکن در هفته‌های اخیر بار‌ها دچار مصدومیت شده و در چند مقطع از فهرست تیم خارج شدند، به طوری که نتوانستند نقش مؤثری در ترکیب استقلال ایفا کنند. این موضوع باعث شده انتقاد‌ها از عملکرد آنها افزایش یابد و در آستانه جدایی قرار گیرند.

با توجه به بسته بودن پنجره نقل و انتقالاتی استقلال و شانس اندک این باشگاه در دادگاه حکمیت ورزش برای اعتراض به بسته شدن پنجره و فسخ یک‌طرفه قرارداد پنج بازیکن در فصل‌های گذشته، جدایی جنپو و نازون می‌تواند تبعات جدی به همراه داشته باشد. در صورت جدایی این دو بازیکن، استقلال در دو پنجره آینده قادر به جذب بازیکن جدید نخواهد بود و تنها می‌تواند از نفرات آکادمی استفاده کند.

با وجود امیدواری‌های اولیه، جنپو و نازون از نگاه هواداران و کادر فنی نمره قبولی نگرفته‌اند و اکنون بیش از هر زمان دیگری به در‌های خروجی باشگاه نزدیک شده‌اند؛ اتفاقی که می‌تواند یکی از چالش‌های مهم استقلال در ادامه فصل باشد.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، نیم فصل لیگ
خبرهای مرتبط
ورود کمیته انضباطی به حواشی دربی ۱۰۶؛ رفیعی محروم می‌شود؟
کی‌مرام: تنیس ساحلی زنان گوی سبقت را از مردان ربود
ترکیب پرسپولیس مقابل پیکان مشخص شد
زارع: استقلال یکی از پرمهره‌ترین تیم‌های لیگ است/ از قلعه‌نویی گلایه دارم
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر پیکان
هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال؛
پرسپولیس با پیکان در جاده صدر/ گاندو‌ها تراکتور را می‌بلعند؟
آدان از سروش رفیعی شکایت نکرد
جریمه ۲۶۰ هزار دلار بیخ گوش استقلال
سفیر قطر در ایران: روابط تهران و دوحه نمونه‌ای موفق از همکاری سازنده در منطقه است
ساپینتو و اسکوچیچ میلیاردی جریمه شدند/ تنبیه ۷ پرسپولیسی بخاطر تشویق ایسلندی!
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اعتراض شدید مصری‌ها به تصمیم فیفا برای بازی با ایران
دنیس اکرت در آستانه پوشیدن پیراهن تیم ملی فوتبال ایران
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر پیکان
پرسپولیس با پیکان در جاده صدر/ گاندو‌ها تراکتور را می‌بلعند؟
تقابل ایران با یاران رونالدو در آستانه امضای تفاهمنامه
دوئل گیله مرد با پادشاه؛ بماند برای بعد
ایران در قلب جام جهانی/ مقام آمریکایی: آماده استقبال از ایران هستیم
ساپینتو و اسکوچیچ میلیاردی جریمه شدند/ تنبیه ۷ پرسپولیسی بخاطر تشویق ایسلندی!
خبرهای نقل و انتقالاتی سپاهان گمانه زنی رسانه ها است/ تیم ملی برای کسب رتبه دوم در جام جهانی می جنگد
پرسپولیس ۱ - ۰ پیکان/ گزارش زنده بازی
آخرین اخبار
خروجی‌های استقلال در نیم فصل مشخص شدند
پرسپولیس ۱ - ۰ پیکان/ گزارش زنده بازی
ترکیب پرسپولیس مقابل پیکان مشخص شد
حسن یزدانی با سعدالله‌یف مبارزه نمی‌کند/ مامیاشویلی به ایران می‌آید
زارع: استقلال یکی از پرمهره‌ترین تیم‌های لیگ است/ از قلعه‌نویی گلایه دارم
اعتراض شدید مصری‌ها به تصمیم فیفا برای بازی با ایران
معرفی داوران و کلاس بندان مدعو به بازی‌های پاراآسیایی جوانان دبی ۲۰۲۵
ساپینتو و اسکوچیچ میلیاردی جریمه شدند/ تنبیه ۷ پرسپولیسی بخاطر تشویق ایسلندی!
کی‌مرام: تنیس ساحلی زنان گوی سبقت را از مردان ربود
بازگشت استقلال به رشته دوچرخه‌سواری پس از ۸۰ سال
ایران در قلب جام جهانی/ مقام آمریکایی: آماده استقبال از ایران هستیم
طلسم ۳ هزار روزه پیکان مقابل پرسپولیس
آغاز اردوی نهایی تیم‌های ملی اسکیت رولبال آقایان و بانوان از فردا
دوئل گیله مرد با پادشاه؛ بماند برای بعد
بانوی ایرانی رئیس کمیته پاراتنیس روی میز جهان شد
ولورهمپتون ۱ - ۴ منچستریونایتد/ پیروزی قاطعانه شیاطین سرخ مقابل گرگهای قعرنشین+ فیلم
تورینو ۲ - ۳ میلان/ بازگشت خیره کننده میلان با درخشش لبران جیمز فوتبال+ فیلم
دنیس اکرت در آستانه پوشیدن پیراهن تیم ملی فوتبال ایران
خبرهای نقل و انتقالاتی سپاهان گمانه زنی رسانه ها است/ تیم ملی برای کسب رتبه دوم در جام جهانی می جنگد
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر پیکان
تقابل ایران با یاران رونالدو در آستانه امضای تفاهمنامه
برزگر: نباید در باد قرعه آسان تیم ملی فوتبال در جام جهانی بخوابیم
پرسپولیس با پیکان در جاده صدر/ گاندو‌ها تراکتور را می‌بلعند؟
اعتراض فدراسیون فوتبال ایران به فیفا
والیبال دانش‌آموزان جهان؛ پسران ایران به عنوان سرگروه صعود کردند
هندبال قهرمانی بانوان جهان؛ ثبت سومین شکست ایران
ورود کمیته انضباطی به حواشی دربی ۱۰۶؛ رفیعی محروم می‌شود؟