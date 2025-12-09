مدارس برخی استان‌ها شنبه تعطیل شده و آموزش دانش‌آموزان به‌صورت غیرحضوری در بستر فضای مجازی دنبال خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدارس برخی استان‌ها به دلیل آلودگی هوا یا شیوع بیماری آنفلوآنزا روز چهارشنبه ۱۹ آذرماه تعطیل شد و آموزش در بستر فضای مجازی انجام می‌شود.

کرمان

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: برای مدیریت زنجیره ابتلاء به آنفلوآنزا، مدارس استان کرمان در همه مقاطع، فردا چهارشنبه ۱۹ آذر ماه تعطیل و آموزش به صورت غیرحضوری انجام می‌شود.

کرمانشاه

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه گفت: به منظور صیانت از سلامت دانش‌آموزان و قطع زنجیره بیماری آنفلوانزا، مدارس ابتدایی استان کرمانشاه در روز چهارشنبه تعطیل شد.

بوشهر

روابط عمومی استانداری بوشهر اعلام کرد: کلاس‌های تمام مقاطع تحصیلی و دانشگاه‌های استان فردا چهارشنبه ۱۹ آذر به منظور کنترل بیماری و قطع زنجیره انتقال، به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

آذربایجان غربی

طبق اعلام ستاد مدیریت بحران استانداری آذربایجان‌غربی، مراکز آموزشی و تمامی مقاطع تحصیلی مدارس و دانشگاه‌های استان فردا چهارشنبه ۱۹ آذرماه تعطیل است.

سمنان

اداره اطلاع‌رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان سمنان اعلام کرد: کلاس‌های درس تعدادی از واحدهای آموزشی استان روز چهارشنبه ۱۹ آذر به صورت غیرحضوری شد.

مازندران

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران اعلام کرد: به علت تداوم شرایط شیوع آنفلوآنزا، فعالیت مدارس مازندران در روز چهارشنبه -۱۹ آذرماه- به صورت غیرحضوری ادامه خواهد داشت.

سیستان و بلوچستان

با تصمیم ستاد مدیریت بحران سیستان‌وبلوچستان، به‌دلیل کنترل شیوع آنفولانزا، همۀ مدارس این استان در روز چهارشنبه مجازی می‌باشد.

خراسان رضوی 

براساس مصوبه جلسه مشترک ستاد مدیریت بحران و کارگروه مدیریت شرایط اضطرار آلودگی هوای خراسان رضوی همه مقاطع آموزشی این استان فردا چهارشنبه به دلیل تداوم آلودگی هوا و کنترل انتقال بیماریهای تنفسی تعطیل و آموزش مجازی شد.

اردبیل 

مدیرکل مدیریت بحران استان اردبیل از تعطیلی تمام مدارس این استان در روز چهارشنبه (۱۹ آذر) به دلیل شیوع بیماری آنفلوآنزا خبر داد.

ایلام

نشست اضطراری مقابله و مواجهه با بارش‌های سیل‌آسا پیش از ظهر سه‌شنبه با حضور معاونان استاندار و اعضای ستاد مدیریت بحران ایلام تشکیل شد که یکی از مصوبه‌های آن غیرحضوری شدن فعالیت همه مراکز آموزشی سراسر استان شامل مدارس و دانشگاه‌ها در روز چهارشنبه (فردا) بود.

