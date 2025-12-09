شیائومی بلک شارک پد ۷ پرو، دارای شاسی بادوام ساخته شده از آلومینیوم، پلاستیک محکم و شیشه مقاوم در برابر ضربه و خش خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - برخی وب‌سایت‌ها اطلاعاتی در مورد تبلت مورد انتظار شیائومی منتشر کرده‌اند که از نظر قیمت و مشخصات، رقیبی برای تبلت‌های مدرن خواهد بود.

این اطلاعات فاش شده نشان می‌دهد که شیائومی بلک شارک پد ۷ پرو جدید دارای شاسی بادوام ساخته شده از آلومینیوم، پلاستیک محکم و شیشه مقاوم در برابر ضربه و خش خواهد بود. همچنین به یک اسلات نانو سیم کارت برای اتصال به شبکه تلفن همراه مجهز خواهد بود.

صفحه نمایش آن یک صفحه نمایش ۱۱ اینچی IPS LCD با وضوح ۱۲۰۰ در ۱۹۰۰ پیکسل، نرخ تازه‌سازی ۱۲۰ هرتز و تراکم پیکسلی تقریباً ۲۰۴ پیکسل در اینچ خواهد بود.

این دستگاه، اندروید ۱۵ را اجرا می‌کند و از پردازنده Mediatek Helio G100، پردازنده گرافیکی Mali-G57 MC2، ۸ گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی قابل ارتقا از طریق کارت‌های microSDXC بهره می‌برد.

دوربین اصلی آن ۱۳ مگاپیکسل است و می‌تواند ویدیو‌های 4k ضبط کند، در حالی که دوربین جلو آن ۸ مگاپیکسل است.

این دستگاه همچنین دارای چهار بلندگو با عملکرد بالا، پورت USB Type-C، اتصال بلوتوث برای انتقال فایل و جفت شدن با سایر دستگاه‌های الکترونیکی و باتری ۸۸۰۰ میلی‌آمپر ساعتی است. این دستگاه در دو رنگ اصلی خاکستری و آبی با قیمت تقریبی ۲۰۰ یورو عرضه خواهد شد.

منبع: gsmarena