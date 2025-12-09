شیائومی بلک شارک پد ۷ پرو، دارای شاسی بادوام ساخته شده از آلومینیوم، پلاستیک محکم و شیشه مقاوم در برابر ضربه و خش خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - برخی وب‌سایت‌ها اطلاعاتی در مورد تبلت مورد انتظار شیائومی منتشر کرده‌اند که از نظر قیمت و مشخصات، رقیبی برای تبلت‌های مدرن خواهد بود.

این اطلاعات فاش شده نشان می‌دهد که شیائومی بلک شارک پد ۷ پرو جدید دارای شاسی بادوام ساخته شده از آلومینیوم، پلاستیک محکم و شیشه مقاوم در برابر ضربه و خش خواهد بود. همچنین به یک اسلات نانو سیم کارت برای اتصال به شبکه تلفن همراه مجهز خواهد بود.

صفحه نمایش آن یک صفحه نمایش ۱۱ اینچی IPS LCD با وضوح ۱۲۰۰ در ۱۹۰۰ پیکسل، نرخ تازه‌سازی ۱۲۰ هرتز و تراکم پیکسلی تقریباً ۲۰۴ پیکسل در اینچ خواهد بود.

این دستگاه، اندروید ۱۵ را اجرا می‌کند و از پردازنده Mediatek Helio G100، پردازنده گرافیکی Mali-G57 MC2، ۸ گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی قابل ارتقا از طریق کارت‌های microSDXC بهره می‌برد.

دوربین اصلی آن ۱۳ مگاپیکسل است و می‌تواند ویدیو‌های 4k ضبط کند، در حالی که دوربین جلو آن ۸ مگاپیکسل است.

این دستگاه همچنین دارای چهار بلندگو با عملکرد بالا، پورت USB Type-C، اتصال بلوتوث برای انتقال فایل و جفت شدن با سایر دستگاه‌های الکترونیکی و باتری ۸۸۰۰ میلی‌آمپر ساعتی است. این دستگاه در دو رنگ اصلی خاکستری و آبی با قیمت تقریبی ۲۰۰ یورو عرضه خواهد شد.

منبع: gsmarena

برچسب ها: شیائومی ، تبلت ، تبلت جدید
خبرهای مرتبط
تبلت جدید HTC باتری بزرگ و اندروید ۱۴ دارد
شیائومی با تبلت جدید خود، اپل و سامسونگ را به چالش می‌کشد
رقیبی جدید و قدرتمند در بازار تبلت‌های اندرویدی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هشدار سازمان غذا و دارو درباره افزایش موارد مسمومیت کبدی با اسپیرولینا
سرایت پذیری آنفلوآنزا امسال بیشتر است/ ضرورت تزریق واکسن برای گروه‌های در معرض خطر
دیابت، مرگ خاموشی که جدی گرفته نمی‌شود
آموزش ۱۰۰ هزار معلم و ۲ میلیون دانش‌آموز در حوزه هوش مصنوعی
۶۵۷ ایده علمی از داخل و خارج از کشور در جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان
گسترش چشم‌انداز همکاری علمی و آموزشی ایران و ترکیه/ تشکیل کمیته مشترک رفع مشکلات دانشجویان
تحول در تأمین مالی اقتصاد دیجیتال؛ دارایی‌های نامشهود برای نخستین بار قابل توثیق شد
تزریق ۸۴۴ میلیارد تومان به زیست‌بوم نوآوری دیجیتال
کاظمی: افزایش سن پذیرش دانشگاه فرهنگیان هنوز نهایی نشده است
ورود تعزیرات به پرونده داروخانه‌های دارای مغایرت عملکردی
آخرین اخبار
ارتباط عجیب بین قهوه و درد مزمن
احتمال انقراض نسل انسان به دلیل هوش مصنوعی
شرط اول پیشرفت پژوهش، آزادی است/دانشگاه تهران متعلق به همه مردم ایران
کاهش حس بویایی نشانه اولیه چه بیماری‌های خطرناکی است؟!
رصد یک سیاهچاله مقلد خورشید همراه با شدیدترین باد‌های کیهانی
مشخصات کلیدی تبلت مورد انتظار شیائومی
ثبت‌نام بیش از ۷۵ هزار داوطلب در آزمون ارشد
سرایت پذیری آنفلوآنزا امسال بیشتر است/ ضرورت تزریق واکسن برای گروه‌های در معرض خطر
آموزش ۱۰۰ هزار معلم و ۲ میلیون دانش‌آموز در حوزه هوش مصنوعی
تحول در تأمین مالی اقتصاد دیجیتال؛ دارایی‌های نامشهود برای نخستین بار قابل توثیق شد
۶۵۷ ایده علمی از داخل و خارج از کشور در جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان
کاظمی: افزایش سن پذیرش دانشگاه فرهنگیان هنوز نهایی نشده است
اعتبارات توسعه دانشگاه شهید رجایی در بودجه سال آینده قطعی شد
ورود تعزیرات به پرونده داروخانه‌های دارای مغایرت عملکردی
نهمین دوره جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان با محوریت علوم پایه برگزار می‌شود
تزریق ۸۴۴ میلیارد تومان به زیست‌بوم نوآوری دیجیتال
گسترش چشم‌انداز همکاری علمی و آموزشی ایران و ترکیه/ تشکیل کمیته مشترک رفع مشکلات دانشجویان
هشدار سازمان غذا و دارو درباره افزایش موارد مسمومیت کبدی با اسپیرولینا
دیابت، مرگ خاموشی که جدی گرفته نمی‌شود