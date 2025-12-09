باشگاه خبرنگاران جوان - آرزو اشرفیزاده گفت: آغاز همکاری میان دستگاههای ذیربط برای نجات تالاب ارژن در استان فارس، در چارچوب رویکرد علمی و عملی دولت چهاردهم برای حل چالشهای کشور و ارتقای وضعیت محیط زیست کلید خورد.
وی افزود: این همکاری با هدف تدوین و اجرای برنامههای علمی، یکپارچه و کاربردی برای تأمین نیاز آبی تالاب، بهعنوان بخشی از نقشه راه احیای تالاب ارژن و با مشارکت سازمان حفاظت محیطزیست و سازمان زمینشناسی آغاز شده است.
اشرفی زاده اضافه کرد: این اقدام نشاندهنده عزم جدی دولت برای جایگزینی مدیریت یکپارچه و هماهنگ بهجای رویکردهای جزیرهای گذشته است. در همین راستا و پس از برگزاری نشستهای ملی بین معاونت محیطزیست دریایی و تالابها و مدیران ارشد سازمان زمینشناسی کشور، برنامه بازدید میدانی از منطقه در دستور کار قرار گرفت.
مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست گفت: این بازدید میدانی که با حضور مدیرکل و کارشناسان زمینشناسی و اکتشافات معدنی جنوب کشور، کارشناسان دفتر حفاظت و احیای تالابهای سازمان حفاظت محیطزیست و کارشناسان اداره کل حفاظت محیطزیست فارس انجام شد، تمامی راهکارهای عملی برای احیای تالاب بررسی شد و شرایط هیدرولوژیک، زمینشناختی و اکولوژیک منطقه مورد ارزیابی قرار گرفت تا امکان تأمین بخش قابل توجهی از نیاز آبی تالاب فراهم شود.
گفتنی است، با تکمیل نقشه راه احیا، امید میرود وضعیت زیستمحیطی تالاب ارژن بهتر و از میزان تعرض و تهدیدهای وارده بر این تالاب ارزشمند بهطور چشمگیری کاسته شود.
منبع: روابطعمومی سازمان حفاظت محیطزیست