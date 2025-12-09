کارشناس هواشناسی گیلان با هشدار سطح نارنجی هواشناسی استان برای فردا ، گفت: پیش بینی می شود با کاهش دماشاهد افزایش بارش ها و برف در ارتفاعات استان باشیم.‌

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ یوسف میره جینی ، کارشناس هواشناسی گیلان امروز در گفتگو با خبر نگار ما با اشاره به کاهش نسبی دما در استان اظهار داشت : طبق گزارش های دریافتی امروز شاهد بارش های پراکنده در برخی از مناطق گیلان بودیم.‌

کارشناس هواشناسی گیلان با بیان اینکه از امشب دمای هوای گیلان ۴ تا ۵ درجه و در برخی نقاط بیش از این کاهش خواهد یافت، گفت: از فردا چهار شنبه ۱۹ آذر شاهد افزایش بارش ها در استان خواهیم بود، با این وضعیت هواشناسی هشدار سطح نارنجی صادر کرده است.‌

وی افزود: با توجه به گزارش های دریافتی در ارتفاعات بارش ها به شکل برف می باشد.‌

میره جینی تصریح کرد: از تردد در مناطق کوهستانی حد الامکان خودداری شود و با توجه به لغزندگی جاده ها در صورت تردد از تجهیزات مناسب استفاده شود.‌

وی با تاکید براینکه شرایط دریا در این مدت برای فعالیت های دریانوردی مناسب نمی باشد، گفت: آب گرفتگی معابر با بارش های اعلام شده دور از انتظار نیست.

کارشناس هواشناسی گیلان افزود: پنج شنبه و جمعه شاهد کاهش ناپایداری ها و افزایش نسبی دما در استان خواهیم بود.

میره جینی تصریح کرد : ایستگاههای هواشناسی استان وضعیت دما و شرایط جوی برای هفته آینده کاهش دما را از روز یکشنبه نشان می دهد که متقابلا شرایط جوی در آن زمان اعلام می شود.‌