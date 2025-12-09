کارشناس هواشناسی گیلان با هشدار سطح نارنجی هواشناسی استان برای فردا ، گفت: پیش بینی می شود با کاهش دماشاهد افزایش بارش ها و برف در ارتفاعات استان باشیم.‌

 باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ یوسف میره جینی ، کارشناس هواشناسی گیلان  امروز در گفتگو با خبر نگار ما با اشاره به کاهش نسبی دما در استان  اظهار داشت : طبق گزارش های دریافتی امروز شاهد بارش های پراکنده در برخی از مناطق گیلان بودیم.‌

کارشناس هواشناسی گیلان با بیان اینکه  از امشب دمای هوای گیلان ۴ تا ۵ درجه و در برخی نقاط بیش از این کاهش خواهد یافت، گفت: از فردا چهار شنبه ۱۹ آذر شاهد افزایش  بارش ها در استان خواهیم بود، با این وضعیت هواشناسی  هشدار سطح نارنجی صادر کرده است.‌

وی افزود: با توجه به گزارش های دریافتی در ارتفاعات بارش ها به شکل برف می باشد.‌

میره جینی تصریح کرد:  از  تردد در مناطق کوهستانی  حد الامکان خودداری شود و با توجه به لغزندگی جاده ها  در صورت تردد از تجهیزات مناسب استفاده شود.‌

وی با تاکید براینکه شرایط دریا در این مدت برای فعالیت های دریانوردی مناسب نمی باشد، گفت:  آب گرفتگی معابر  با بارش های اعلام شده  دور از انتظار نیست. 

کارشناس هواشناسی گیلان افزود: پنج شنبه و جمعه  شاهد کاهش ناپایداری ها و  افزایش نسبی  دما  در استان خواهیم بود.

میره جینی تصریح کرد :  ایستگاههای هواشناسی استان وضعیت دما و شرایط جوی برای هفته آینده کاهش دما را از روز یکشنبه نشان می دهد که متقابلا شرایط جوی در آن زمان اعلام می شود.‌

برچسب ها: باران ، آبگرفتگی ، گیلان
خبرهای مرتبط
گیلان؛
باران در راه "گیلان" و هشدار آبگرفتگی
رشت/
رگبار و وزش باد شدید در گیلان
مازندران /
هشدار هواشناسی نسبت به احتمال آبگرفتگی برخی مناطق مازندران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صادرات کیوی گیلان به ۲۵ کشور
تسهیل تردد کالا بین ایران، جمهوری آذربایجان و روسیه
بی احتیاطی راننده تانکر حادثه آفرید
نخستین رویداد سراسری باهنران در گیلان برگزار می شود
هشدار سطح نارنجی هواشناسی / بارش برف در ارتفاعات گیلان
آخرین اخبار
هشدار سطح نارنجی هواشناسی / بارش برف در ارتفاعات گیلان
نخستین رویداد سراسری باهنران در گیلان برگزار می شود
تسهیل تردد کالا بین ایران، جمهوری آذربایجان و روسیه
بی احتیاطی راننده تانکر حادثه آفرید
صادرات کیوی گیلان به ۲۵ کشور