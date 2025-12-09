باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- علی ربانی، مدیر بهینه‌سازی انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در همایش بین المللی بهینه‌سازی مصرف و به ه برداری انرژی اظهار داشت: سال‌هاست گفته می‌شود مردم در افزایش مصرف نقش دارند، اما واقعیت این است که مشکل در حکمرانی و تصمیم‌گیری‌های اشتباه است، نه مردم؛ ما مدیرانی مقصریم که نتوانستیم وظایف‌مان را درست انجام دهیم.

وی با اشاره به ابعاد گسترده صنعت پتروشیمی، افزود: صنعتی که امروز میزبان این کنفرانس است، از ۷۳ مجتمع تولیدی و سه واحد یوتیلیتی تشکیل شده و ۹۶ میلیون تن ظرفیت نصب‌شده دارد که سالانه حدود ۴۲ میلیون تن محصول به ارزش ۲۴ میلیارد دلار تولید می‌کند. ۱۰ میلیارد دلار از این رقم در بازار داخلی توزیع می‌شود؛ و اگر این صنعت نبود، باید همین میزان واردات انجام می‌شد.

ربانی با رد تصورات عمومی درباره مصرف گاز گفت: پتروشیمی تنها ۱۰ درصد گاز کشور را مصرف می‌کند، اما ۶۵ درصد درآمد سازمان هدفمندی از محل همین سهم به دست می‌آید. بارها پرسیده‌ایم چرا صنعت باید با محدودیت‌های شدید روبه‌رو شود؟ آن‌هم در حالی که بیش از ۹۰ درصد برق خود را نیز همین صنعت تأمین می‌کند.

وی اختلاف شدید قیمت گاز در نیروگاه‌ها و پتروشیمی‌ها را «بی‌عدالتی آشکار» دانست: «نیروگاه‌ها گاز ۲۷۰ تومانی می‌گیرند، اما پتروشیمی برای تولید برق و بخار باید گاز ۶ هزار تومانی بخرد؛ یعنی ۳۰ برابر. کجای دنیا چنین تنوع قیمتی وجود دارد؟»

مدیربهینه‌سازی انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی بی‌توجهی مداوم به اقتصاد انرژی را «تهدیدی برای نسل‌های آینده» خواند و هشدار داد:

«ما یک سرمایه بین‌نسلی را به جای خلق ثروت، با حکمرانی نادرست هدر می‌دهیم. فشار مخازن پارس جنوبی در حال کاهش است و هر سال سهم صنعت از گاز کمتر می‌شود.»

ربانی با اشاره به آثار محدودیت‌های گازی بر اقتصاد کشور گفت:«وقتی تنها ۳۰ میلیون مترمکعب گاز در چند روز اخیر کاهش یافته، درآمد روزانه دولت از صنعت پتروشیمی ۶۰۰ میلیارد تومان کم شده است؛ یعنی حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان در یک ماه. این رقم از کجا باید جبران شود؟

وی همچنین نتایج پویش‌های صرفه‌جویی سال گذشته را نشانه ظرفیت بالای جامعه برای مدیریت مصرف دانست: «در ۱۵ شهر بیش از ۱۰ درصد کاهش مصرف ثبت شد و میانگین مشارکت مردم به ۲۳ درصد رسید. مردم بیش از آنچه از آنان خواسته شد همکاری کردند.»

ربانی با اشاره به اقدامات صنعت در بهبود بهره‌وری گفت:«۷۱ درصد فرآیندهای صنعت پتروشیمی دارای معیار مصرف هستند. با پروژه‌های جمع‌آوری فلر و تنوع‌بخشی به سبد انرژی طی چهار سال اخیر، ۱.۷ میلیون مترمکعب کاهش مصرف گاز داشته‌ایم و امسال هم ۲۶۰ میلیون مترمکعب دیگر صرفه‌جویی می‌کنیم.»

او افزود:«۱۰ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی و بادی تعریف کرده‌ایم که امسال ۴۰۰ مگاوات وارد مدار می‌شود و قبل از پیک سال آینده این عدد به هزار مگاوات می‌رسد.»

ربانی خطاب به تصمیم‌گیران و نخبگان گفت:«هیچ‌گاه مردم را مقصر ندانیم. مسئله اصلی ساختارهای اشتباه، قیمت‌گذاری نادرست و بی‌توجهی به اقتصاد انرژی است. اگر اجازه دهند مسیر توسعه صحیح پیش برود، هم مصرف مدیریت می‌شود و هم صنعت بدون فشار به کار خود ادامه می‌دهد.»

ربانی ضمن دعوت از حاضرین در جلسه برای پیوستن به پویش نبض انرژی از طریق تارنمای nabzenergy.ir ، اظهار امیدواری کرد اتلاف انرژی با همکاری مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد کاهش یابد.

برنامه ریزی برای طرح تعویض الکترو موتورهای کولرهای خانگی

اسماعیل اسناوندی، نماینده دفتر تنظیم مقررات بازار آب و برق وزارت نیرو در این مراسم، گفت: ناترازی برق و انرژی وجود دارد که راه حل آن فقط راهبردهای سنتی نیست بلکه در قانون رفع موانع است .

وی افزود : صنعتی که نیاز به برق دارد باید از نیروگاه‌های خورشیدی و انرژی های تجدید پذیر استفاده کند ضمن اینکه بهره مندی از برق حرارتی در این راستا اثر گذار خواهد بود.

اسنانوندی با بیان اینکه صرفه جویی راهکار مهمی محسوب می شود گفت: اگر افراد بتوانند این صرفه جویی را بفروشد برسانند نهم فرهنگ سازی خواهد بود هم اثر بخش می باشد و این صرفه جویی شروع شده است .

وی افزود: صنایع می توانند ۳۰ درصد صرفه‌جویی کنند و گواهی آندرا داشته باشند و از آن بهره بگیرند ضمن اینکه طرحی برای بحث خانگی هم داریم .

وی با بیان اینکه بحث تعویض الکترو موتورهای کولرهای خانگی را دنبال می کنیم گفت: ۷۵هزار واحد مسکونی را از این حیث بهسازی خواهیم کرد.

اسنانوندی تصریح کرد: هر موتور و تعویض آن حدود ۱۴ میلیون هزینه دارد جدید ۹میلیون تومان هزینه در بردارد و حدود هفت هزار کیلو وات ساعت در شصت و نه ماه صرفه جویی خواهد شد این به معنی گواهی صرفه جویی بدون هزینه مالی است و این مهم می تواند در صنعت هم مورد بهره برداری قرار گیرد

خروج از راهبردهای سنتی برای حفظ انرژی

علی اصغر رجبی مدیر انرژی و کربن شرکت ملی گاز ایران نیز در این مراسم توضیح داد: تمام تراز نامه های کشور و موسسات علمی و دانشگاهها اذعان دارند که ۹ میلیون بشکه نفت خام تولید انرژی کشور است و که پنج میلیون مصرف خانگی و تجاری و صنعتی است و دو میلیون تحت برق و نفت و گاز صادراتی می شود و متاسفانه روزی دو میلیون بشکه معادل نفت خام در کشور پرت می شود .

وی افزود: در قانون برنامه هفتم توسعه کشور ماده چهل و شش تاکید شده که از سهم نفت خام می بایست یک میلیون و دویست و هشتاد و پنج هزار بشکه تا پایان چرخه به شبکه برگردانده شود، یعنی همین دو میلیون بشکه اتلاف را اگر در قیمت نفت ضرب کنیم در طی سال حدود هشتاد میلیارد دلار خواهد شد و اگر این به معادل گاز تبدیل شود حدود ۲۰۰ میلیون متر مکعب گاز می شود که معادل ۸ فاز عسلویه می شود که این باید به چرخه بازگردد.

وی افزود : اگر در انرژی ناتراز هستیم در گاز بیش از همه ناتراز می‌باشیم یعنی معادل دویست میلیون متر مکعب گاز طبیعیذهدر رفت داریم که می تواند در زمینه های مختلف به ویژه صنایع بهره برداری شود.

رجبی با اشاره به برخی صنایع سنتی مثل آجر پزی یا سایر اقدامات دیگر گفت: متاسفانه هدر رفت ما در این شاخص های سنتی ببین سابقه است که می توان با طرح و راهبردهای مختلف جلوی این مشکلات را گرفت.

وی تاکید کرد: نیازمند حضور شرکت های دانش بنیان برای خروج از راهکارهای سنتی هستیم .

انتهای پیام/