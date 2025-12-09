باشگاه خبرنگاران جوان - این روز‌ها که واپسین روز‌های فصل پاییز را سپری می‌کنیم؛ گوشه و کنار کشورمان با بارش رحمت الهی جان تازه به خود گرفته و رنگ و بوی طراوت و تازگی به کشور بخشیده است. شهرستان اهر در استان آذربایجان شرقی واقع شده است. این شهرستان نیز همانند سایر نقاط کشور با بارش باران همراه شده و موجب لطافت آب و هوای این منطقه شده است.

شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسین عبادی - آذربایجان شرقی

