مدیرکل امور خانواده و بانوان سازمان بهزیستی کشور گفت: ایران در جمعیت طبقات متوسط و بالاتر در حوزه توانمندسازی زنان، کشوری پیشرو است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مریم خاک رنگین در وبینار «نشست بررسی توافق همکاری با وزارت زنان، خانواده و توسعه اجتماعی کشور مالزی» افزود: در حوزه تسری و افزایش میزان دسترسی افراد هدف به خدمات توانبخشی، مشکلاتی داریم که تجارب مالزی میتواند به ما کمک کند، همچنین بسیاری از کلیشههای جنسیتی و فرهنگی در حوزه زنان اثر میگذارد و مانع توانمند سازی زنان میشود و تجارب کشور مالزی در این زمینه هم میتواند راهگشا باشد.
وی خاطرنشان کرد: امروزه به دلیل توانمندیها و پیشرفتهای گسترده زنان ایرانی در حوزههای مختلف تحصیلی و دیگر حوزهها، گروه زنان سرپرست خانوار در دفتر زنان و خانواده سازمان بهزیستی اهمیت ویژه دارد و آنچه بیشتر به دنبال آن هستیم، رسیدگی به امور والدین تنها با تمرکز بیشتر بر زنان است.
ضرورت شناخت زمینههای همکاری ایران و مالزی در حوزه توانمندی زنان
مدیرکل امور خانواده و بانوان سازمان بهزیستی کشور، بررسی و شناخت زمینههای همکاری مشترک بین دو کشور ایران و مالزی را ضروری دانست و گفت: در بین تمام سازمانهای حمایتی و رفاهی در کشور ایران، سازمان بهزیستی تنها سازمانی است که دفتر بانوان و خانواده را تشکیل داده است و شکل گیری این دفتر به دلیل این بوده که شروع کار این سازمان با کنترل و کاهش مشکلات و آسیبهای ناشی از فقدان همسر برای زنان ایرانی بوده است.
خاک رنگین افزود: تشکیلات دیگری که مشابه ما باشد، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری است که در سطح بالاتر پیگیر مسائل مربوط به حوزه زنان در ایران است، همچنین تبادل تجارب بین ایران و مالزی میتواند بسیار کمک کننده باشد.
نیازمند تدوین تفاهم نامه همکاری مشترک برای رسمیت بخشی ارتباط ایران و مالزی هستیم
ساتیش ال رنگگایه دبیر کل بخش روابط بین الملل وزارت زنان، خانواده و توسعه جوامع مالزی در ادامه این نشست با اشاره به اینکه همکاریهای دوجانبه در حوزههای مختلف به یک تفاهم نامه همکاری مشترک بین دو کشور نیاز دارد، گفت: برای رسمیت بخشی ارتباط بین دو کشور به تفاهم نامهای در مورد زنان، امور خانواده و سالمندان در راستای کاهش آسیبهای اجتماعی نیاز داریم و هر دو کشور میتوانند درخواستها و پیشنهادات خود را برای تدوین و تهیه پیش نویس این تفاهم نامه ارائه دهند.
وی افزود: امیدوارم این جلسه مسیری باشد تا بتوانیم به وزرای کشورهای خود گزارشی در خصوص چگونگی شکل گیری روابط ارائه دهیم، همچنین نیازمندیم گفتوگوهای بیشتری حول تفاهم نامه شکل بگیرد و از طریق سفارتخانه ها، این تفاهم نامه را به مرحله امضا برسانیم.
بهرهمندی ۱.۵ میلیون معلول از خدمات توانبخشی
سعید خادمی مشاور رئیس بهزیستی در امور فرا بخشی، ارتباطات و راهبر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بهزیستی کشور نیز در این وبینار گفت: ایران و مالزی، هر دو با سابقهای غنی در فرهنگ اسلامی و تعهد به ارزشهای خانوادگی، میتوانند از تجربیات یکدیگر بهره ببرند. مالزی، به عنوان یک الگوی موفق در توسعه اجتماعی و اقتصادی، با برنامههای نوآورانه خود در حمایت از زنان و خانوادهها، الهامبخش بسیاری از کشورهای در حال توسعه بوده است.
وی افزود: وزارت زنان، خانواده و توسعه اجتماعی مالزی، با ابتکاراتی مانند برنامههای توانمندسازی زنان، حمایت از خانوادههای کمدرآمد و ادغام فناوری در خدمات اجتماعی، دستاوردهای چشمگیری داشته که ما در ایران با علاقه به آنها مینگریم. از سوی دیگر، سازمان بهزیستی ایران در سالهای اخیر پیشرفتهای قابل توجهی در حوزه رفاه اجتماعی داشته است.
خادمی ادامه داد: ما با اجرای برنامههای گستردهای مانند طرحهای توانبخشی برای افراد دارای معلولیت، حمایتهای مالی از زنان سرپرست خانوار و برنامههای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، توانستهایم میلیونها نفر را تحت پوشش قرار دهیم. برای مثال، در سالهای اخیر، بیش از ۱.۵ میلیون فرد دارای معلولیت از خدمات توانبخشی ما بهرهمند شدهاند و برنامههای حمایتی ما برای خانوادههای نیازمند، شامل کمکهای آموزشی، بهداشتی و اقتصادی، نقش مهمی در کاهش فقر و نابرابری ایفا کرده است.
وی یادآور شد: مالزی با نرخ بالای مشارکت زنان در نیروی کار (حدود ۵۵ درصد) و برنامههای موفق مانند "برنامه ملی خانواده"، میتواند تجربیات ارزشمندی در اختیار ما قرار دهد. در مقابل، ایران با تمرکز بر حمایتهای دولتی گسترده و برنامههای مبتنی بر جامعه، مانند شبکههای محلی حمایت از خانوادهها، میتواند الگوهایی برای مقابله با چالشهای اجتماعی ارائه کند.
توسعه اجتماعی بدون توجه به زنان، ناقص است
مشاور رئیس بهزیستی در امور فرا بخشی و ارتباطات ادامه داد: در سازمان بهزیستی، ما باور داریم که توسعه اجتماعی بدون توجه به خانواده و زنان، ناقص است. خانواده به عنوان هسته جامعه، نیاز به حمایتهای همهجانبه دارد. ما در ایران، با اجرای قوانین حمایتی مانند قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تلاش میکنیم تا خانوادهها را در برابر چالشهای اقتصادی و اجتماعی مقاوم سازیم.
خادمی افزود: پیشنهاد میکنم کارگروههای مشترکی تشکیل دهیم تا زمینههای همکاری مانند تبادل متخصصان، برگزاری سمینارهای مشترک، و پروژههای تحقیقاتی را بررسی کنیم.
وی با اشاره به اجرایی شدن طرح سلام (سلامت محله محور) توسط سازمان بهزیستی در کشور ایران، گفت: طرح «سلام» یکی از ابتکارات نوین سازمان بهزیستی است که با هدف ارتقای سلامت اجتماعی، کاهش آسیبهای اجتماعی و توانمندسازی جوامع محلی طراحی شده است. در قلب این طرح، مدارس به عنوان کانونهای محلهای عمل میکنند. در ساعات غیرآموزشی (مانند بعدازظهرها)، فضاهای مدارس به مراکز خدمات اجتماعی، آموزشی و فرهنگی تبدیل میشوند تا دسترسی آسان مردم به خدمات بهزیستی فراهم آید.
مشاور رئیس بهزیستی تاکید کرد: این طرح به عنوان یکی از مهمترین و کلیدیترین طرحهای سازمان بهزیستی در ایران، اهمیت ویژهای برای تقویت خانواده و سلامت اجتماعی جامعه از درون محله قائل است و وجود چنین طرحهایی در کشور مالزی نیز میتواند زمینههای تبادل تجارب و همکاریهای بیشتر را فراهم کند.
منبع: سازمان بهزیستی