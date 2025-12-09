رییس پلیس راه مازندران با اشاره به تداوم انسداد مقطعی در هر ۲ مسیر رفت و برگشت آزاد راه تهران شمال و همچنین جاده چالوس گفت که تردد خودروها در این محورها تا ساعت ۱۹ امشب ممنوع است.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ هادی عبادی گفت: تردد خودروها در هر ۲ مسیر رفت و برگشت آزاد راه تهران شمال و همچنین جاده چالوس در محدوده کمرزرد به علت اجرای طرح ایمن سازی مسیر، از ۱۰ آذرماه جاری تا ۱۹ همین ماه از ساعت هفت تا ۱۹ روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه و همچنین از ساعت هفت تا ۱۲ روز چهارشنبه، ممنوع است و رانندگان وسایل نقلیه می توانند در طی این مدت از دیگر محورهای جایگزین هراز و فیروزکوه برای عزیمت به تهران استفاده کنند.

وی اظهار داشت: آزاد راه تهران شمال و جاده چالوس به علت اجرای طرح ایمن سازی مسیر در محدوده کمرزرد به صورت مقطعی مسدود شده است،

رییس پلیس راه مازندران با بیان اینکه تردد خودروها در هر ۲ مسیر رفت و برگشت جاده چالوس و همچنین آزاد راه تهران شمال تا ساعت ۱۹ ممنوع است، وضعیت ترافیک در دیگر محورهای ارتباطی مازندران در هراز و فیروزکوه را دذر زمان حاضر عادی روان اعلام کرد.

عبادی با اشاره به پیش‌بینی هواشناسی مبنی بر بارش باران و برف در چند روز آینده به ویژه در ارتفاعات و مناطق سردسیر استان با بیان اینکه محورهای شمالی هم اکنون فاقد هرگونه مداخلات جوی است، از رانندگان وسایل نقلیه خواست در طی این مدت از سفرهای غیر ضروری به این خطه شمالی کشورمان خودداری کنند.

وی، رعایت نکردن حق تقدم، صحبت کردن با تلفن همراه، سرعت و سبقت غیرمجاز، نبستن کمربند ایمنی و حرکت در شانه خاکی را از جمله تخلفات حادثه‌ساز عنوان کرد و ادامه داد: پلیس به‌ شدت با این گونه تخلفات برخورد می‌کند و در صورت ثبت تخلف حادثه‌ساز، خودروی راننده متخلف ۷۲ ساعت به توقفگاه منتقل و برای گواهینامه راننده متخلف نیز نمره منفی درج خواهد شد.

مرکز کنترل ترافیک پلیس راه استان با شماره ۲۱۸۲۴۴۳۴ و ۲۱۸۲۴۴۲۰ و با پیش شماره ۰۱۱ به طور شبانه روز آماده پاسخگویی در خصوص وضعیت راه‌های استان است.

برابر آمار، سالانه بیش از ۵۰۰ میلیون دستگاه خودرو در محورهای مازندران تردد دارند که ۱۱ درصد از این ترددها در محورهای اصلی و بقیه درون شهری است. مازندران ۱۰ هزار و ۴۰۰ کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد که حدود سه هزار کیلومتر از آن جاده اصلی و بقیه محور روستایی است.

هراز، کندوان، سوادکوه، کیاسر، کناره و جاده گلوگاه ۶ محور اصلی مازندران است که این استان را به استان‌های تهران، البرز، سمنان، گیلان و گلستان متصل می کند.

مسافران و رانندگان می‌توانند جهت آگاهی از آخرین وضعیت راه‌ها، انسدادها یا محدودیت‌های احتمالی تردد و شرایط جوی به سایت www.۱۴۱.ir مراجعه کرده و یا با تلفن گویای ۱۴۱ تماس حاصل کنند.

