باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه بشارتی _ صالح محمدی، رئیس جهاد کشاورزی گیلان امروز در گفتگو با خبرنگار ما از برگزاری جشنواره کیوی در شهرستان تالش خبرداد و گفت : به شکرانه برداشت محصول ارز آور کیوی به منظور حمایت از باغداران سختکوش و سایر فعالان صنعت کیوی این جشنواره در شهرستان تالش بر گزار می شود.

رییس جهاد کشاورزی گیلان افزود : شهرستان تالش قطب تولید کیوی در گیلان شمرده می شود این جشنواره پنج شنبه ۲۰ آذر برگزار می شود.‌

وی تصریح کرد: این جشنواره ساعت ۱۴ در روستای سید نیکی سالن ورزشی شهید زمانیان شهرستان تالش برگزار خواهد شد.‌

رئیس جهاد کشاورزی گیلان اذعان داشت : برپایی بازی های بومی محلی و موسیقی سنتی از اهم برنامه های این جشنواره می باشد.‌

محمدی با بیان اینکه هشت هزار و ۳۰۰ خانوار باغدار به کشت کیوی در این استان مشغول هستند، گفت: کیوی گیلان به ۲۵ کشور صادر می شود.

وی با بیان اینکه گیلان ۷ هزار و ۸۰۰ هکتار باغ کیوی دارد، خاطر نشان ساخت: پیش بینی می شود امسال ۲۲۰ هزار تن تولید محصول با ارزش اقتصادی ۱۸۷ هزار میلیارد ریال در گیلان برداشت شود که ۵۰ درصد آن صادراتی است.