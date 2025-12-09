رییس جهاد کشاورزی گیلان از برگزاری جشنواره کیوی در تالش خبر داد و گفت: این شهرستان قطب تولید کیوی در گیلان است، این جشنواره پنج شنبه ۲۰آذر برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه بشارتی _ صالح محمدی، رئیس جهاد کشاورزی گیلان امروز در گفتگو با خبرنگار ما از برگزاری جشنواره کیوی در شهرستان تالش خبرداد و گفت :  به شکرانه برداشت محصول ارز آور کیوی به منظور حمایت از باغداران سختکوش و سایر فعالان صنعت کیوی این جشنواره در شهرستان تالش بر گزار می شود.

رییس جهاد کشاورزی گیلان افزود : شهرستان تالش قطب تولید کیوی در  گیلان شمرده می شود این جشنواره پنج شنبه ۲۰ آذر برگزار می شود.‌

وی تصریح کرد: این جشنواره ساعت ۱۴ در روستای سید نیکی سالن ورزشی شهید زمانیان شهرستان تالش برگزار خواهد شد.‌

 رئیس جهاد کشاورزی گیلان اذعان داشت : برپایی بازی های بومی محلی و موسیقی سنتی از اهم برنامه های این جشنواره می باشد.‌

 محمدی با بیان اینکه  هشت هزار و ۳۰۰ خانوار باغدار به کشت کیوی  در این استان  مشغول هستند، گفت: کیوی گیلان به ۲۵ کشور صادر می شود.

وی با بیان اینکه گیلان ۷ هزار و ۸۰۰ هکتار  باغ کیوی دارد، خاطر نشان ساخت:  پیش بینی می شود امسال ۲۲۰ هزار تن تولید محصول با ارزش اقتصادی ۱۸۷ هزار میلیارد ریال در گیلان برداشت شود که ۵۰ درصد آن صادراتی است. 

