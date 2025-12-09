شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مبلغ پرداختی دانش آموزان شهر تهران برای استفاده از نرم افزار شاد ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آموزش و پرورش به منظور رفاه حال دانش آموزان و معلمان سامانه‌ای را با نام شاد در نظر گرفت تا آنها با استفاده از آن بتوانند در سر کلاس درس خود حاضر شوند. با استفاده از این سامانه شاد، امکان برگزاری کلاس‌های آموزشی دانش آموزان و معلمان وجود دارد.
اما به گفته شهروندخبرنگار ما برخی از دانش آموزان کلاس سوم مدرسه دولتی در منطقه ۵ شهر تهران؛ دانش آموزان باید مبلغ ۲۰۰ هزار تومان پرداخت کنند.
وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام و عرض ادب پسرم کلاس سوم مدرسه دولتی ابتدایی منطقه ۵ است؛ به تازگی مدرسه اعلام کرده برای برگزاری کلاس مجازی در شاد باید مدرسه هزینه‌ای پرداخت کند و طبق تصمیمی که مدرسه و انجمن اولیا گرفتن قرار بر این شده که هر دانش آموز ۲۰۰ هزار تومان هزینه کلاس مجازی را پرداخت کند که با جمعیت حدود پانصد ششصد دانش آموز این مدرسه فقط در شیفت پسر‌ها تقریبا ۱۰۰تا ۱۲۰ میلیون می‌شود. لطفا پیگیری کنید.

 

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

 

برچسب ها: دانش آموزان ، سامانه شاد ، پرداخت هزینه
خبرهای مرتبط
رنجش اهالی شهرری از عدم آنتن‌دهی شبکه‌های تلفن همراه
درخواست دانش آموزان پایه یازدهم برای مثبت شدن دائمی معدل در کنکور
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
مشکلات سیستم گرمایشی برخی مدارس انابد از زبان شهروندخبرنگار
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
درخواست دانش آموزان پایه یازدهم برای مثبت شدن دائمی معدل در کنکور
بارش باران سیل آسا در اهواز به وقت پاییز + فیلم
ترنم باران پاییزی در آسمان پردیس + عکس
گرامیداشت مادران شهدای بهارستان به مناسبت ولادت حضرت فاطمه (س) + عکس
تاخیر در تحویل خودروی تیگارد x ۳۵ خریداران را چشم انتظار گذاشت
رنجش اهالی روستای کوشک علیا از خشکسالی درختان ۱۰۰ ساله
رنجش بیماران از گران شدن داروی لووتیروکسین
حال و هوای یک روز ابری و بارانی در اهر + فیلم
رنجش والدین و دانش آموزان از مبلغ پرداخت برای نرم افزار شاد
آخرین اخبار
رنجش والدین و دانش آموزان از مبلغ پرداخت برای نرم افزار شاد
حال و هوای یک روز ابری و بارانی در اهر + فیلم
رنجش اهالی روستای کوشک علیا از خشکسالی درختان ۱۰۰ ساله
رنجش بیماران از گران شدن داروی لووتیروکسین
بارش باران سیل آسا در اهواز به وقت پاییز + فیلم
تاخیر در تحویل خودروی تیگارد x ۳۵ خریداران را چشم انتظار گذاشت
درخواست دانش آموزان پایه یازدهم برای مثبت شدن دائمی معدل در کنکور
گرامیداشت مادران شهدای بهارستان به مناسبت ولادت حضرت فاطمه (س) + عکس
ترنم باران پاییزی در آسمان پردیس + عکس
نگرانی متقاضیان تعاونی مسکن دانشگاه بین‌المللی استان قزوین از تاخیر در تحویل