شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مبلغ پرداختی دانش آموزان شهر تهران برای استفاده از نرم افزار شاد ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آموزش و پرورش به منظور رفاه حال دانش آموزان و معلمان سامانه‌ای را با نام شاد در نظر گرفت تا آنها با استفاده از آن بتوانند در سر کلاس درس خود حاضر شوند. با استفاده از این سامانه شاد، امکان برگزاری کلاس‌های آموزشی دانش آموزان و معلمان وجود دارد.

اما به گفته شهروندخبرنگار ما برخی از دانش آموزان کلاس سوم مدرسه دولتی در منطقه ۵ شهر تهران؛ دانش آموزان باید مبلغ ۲۰۰ هزار تومان پرداخت کنند.

وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام و عرض ادب پسرم کلاس سوم مدرسه دولتی ابتدایی منطقه ۵ است؛ به تازگی مدرسه اعلام کرده برای برگزاری کلاس مجازی در شاد باید مدرسه هزینه‌ای پرداخت کند و طبق تصمیمی که مدرسه و انجمن اولیا گرفتن قرار بر این شده که هر دانش آموز ۲۰۰ هزار تومان هزینه کلاس مجازی را پرداخت کند که با جمعیت حدود پانصد ششصد دانش آموز این مدرسه فقط در شیفت پسر‌ها تقریبا ۱۰۰تا ۱۲۰ میلیون می‌شود. لطفا پیگیری کنید.

