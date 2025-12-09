باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی- طرح جدید شهرداری تهران با عنوان «خانه ریز»، که توسط نوید خاصه‌باف، مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران، با اعلام رسمی آغاز اجرا از اول دی ماه بر سر زبان‌ها افتاده، به جای ایجاد امید، سردرگمی‌های ساختاری را به همراه آورده است.

در حالی که این طرح با واکنش‌های مختلفی از سوی کارشناسان حوزه مسکن مواجه شده، نگرانی‌هایی درباره مشکلات حقوقی آینده آن مطرح شده است.

مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران از شروع قریب‌الوقوع طرح خبر می‌دهد اما بررسی خبرنگار شهری باشگاه خبرنگاران جوان در صحن شورای شهر تهران نشان می‌دهد که اعضای شورای شهر از جزئیات این طرح اطلاعی ندارند.

این سؤال اساسی را مطرح می‌شود که اگر نهاد نظارتی شهر از طرحی که قرار است اجرا شود اطلاعی ندارد، پس چه کسی مسئول تأیید نهایی آن بوده است؟

این فضای مبهم، نگرانی‌ها را تشدید کرده است و رئیس انجمن انبوه سازان تهران در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان نسبت به ایجاد «مشکلات حقوقی برای مردم» در صورت اجرای شتاب‌زده این طرح هشدار داده بود.

اجرای طرحی مهم مانند «خانه ریز» بدون شفافیت و در شرایطی که حتی متولیان نظارتی شورا نیز از آن اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند، نشان‌دهنده ضعف در فرآیند‌های تصمیم‌گیری است که قبل از اجرا باید این مشکلات حل شود.