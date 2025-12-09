شریعتمداری گفت:۶۵ میلیون دلار سرمایه‌گذاری در ساخت داخل، ۱۰۱ میلیون دلار صرفه‌جویی خروج ارز حاصل شده است،

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- محمد شریعتمداری مدیرعامل  شرکت صنایع پتروشیمی در آیین پایانی همایش پتروفن ۱۴۰۴ با تأکید بر اینکه همایش پتروفن دیگر رویکردی درون‌سازمانی ندارد، اظهار کرد: امیدوارم بتوانیم رویدادی با انعکاس دقیق نیازهای کشور داشته باشیم و شرکت‌های دانش‌بنیان و مدیران دیگر شرکت‌ها و هلدینگ‌ها را در کنار هم قرار دهیم. فناوری و نوآوری فقط مسئله امروزی نیست؛ محور راهبردی و اقتصادی جهان امروز است که با سرعت در حال تحول است.

وی با اشاره به تحولات صنعت پتروشیمی از کربن تا هوشمندسازی گفت: هوشمندسازی شرکت‌ها نیازمند کار بسیار بزرگی است. داده‌ها در صنعت باید به‌صورت عمیق در فرآیندها جاری شود؛ هرچند موانع متعددی وجود دارد اما کشور ناچار و محکوم به حرکت در این مسیر است.

مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با تأکید بر تعمیق تحول دیجیتال اظهار کرد: باید نرم‌افزارهای مناسب، بومی‌سازی فرایندها و کنترل هوشمند زنجیره از تولید تا مصرف در بازار نهایی را دنبال کنیم. جوانان خلاق ما توانمند هستند و ظرفیت‌های قدرتمندی در ایران داریم.

۱۴ میلیارد دلار پروژه در دست اجرا است

شریعتمداری با اعلام ۱۴ میلیارد دلار پروژه در دست اجرای هلدینگ، گفت: این پروژه‌ها با همکاری گسترده شرکت‌های داخلی می‌تواند تحرک قابل‌ملاحظه‌ای ایجاد کند.

وی بر سرمایه‌گذاری در نوآوری و پژوهش و اجتناب از هزینه‌کرد منابع موجود برای کارهای غیرنوآورانه تأکید و تصریح کرد: تولید هلدینگ در سال گذشته ۷ درصد از محل سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه رشد داشته است.

وی  ادامه داد: همچنین در یک سال گذشته، ۵۹ هزار میلیارد تومان افزایش درآمد عملیاتی و ۱۸ هزار میلیارد تومان کاهش هزینه عملیاتی ناشی از فناوری و نوآوری محقق شده است.

وی با بیان اینکه با ۶۵ میلیون دلار سرمایه‌گذاری در ساخت داخل، ۱۰۱ میلیون دلار صرفه‌جویی خروج ارز حاصل شده است، گفت: ۳۵۰ نیاز فناورانه جدید در پتروفن امسال در اختیار بیش از ۳۰۰ شرکت دانش‌بنیان قرار گرفت که امیدواریم به نتایج ارزشمندی منجر شود.

