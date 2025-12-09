معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان با تاکید بر مقابله فوری با ساخت‌وسازهای غیرمجاز، گفت: همکاری فرمانداران، شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی برای حفاظت از منابع ملی و امنیت شهری ضروری است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  پریسا بهرامی -  کیومرث حبیبی، روز سه‌شنبه ۱۸ آذرماه در جلسه کارگروه استانی ویژه پیشگیری و برخورد فوری با تخلفات ساخت‌وساز و تغییرکاربری غیرمجاز که با حضور فرمانداران و مسئولان محلی برگزار شد، اظهار داشت: مقابله با ساخت‌وساز غیرمجاز و تغییر کاربری‌های غیرقانونی اراضی، هم ضامن حفظ منابع ملی و امنیت شهری است و هم از بروز مشکلات اجتماعی و حقوقی جلوگیری می‌کند.

وی با اشاره به مشکلات موجود در اجرای احکام قضایی مرتبط با ساخت‌وسازهای غیرمجاز گفت: بخشی از مشکلات ناشی از کمبود ماشین‌آلات مناسب، همکاری ناکافی برخی دستگاه‌ها و انباشت احکام اجرا نشده است، از این رو لازم است فرمانداران به‌عنوان رؤسای کارگروه شهرستانی، هماهنگی لازم را برای تأمین تجهیزات و نیروی مورد نیاز انجام دهند و محدودیت‌ها شناسایی و اولویت‌بندی شود.

معاون عمرانی استاندار کردستان به اهمیت حفاظت از بستر رودخانه‌ها و حریم جاده‌ها پرداخت و گفت: دستگاه‌های متولی موظف هستند تمهیدات لازم برای جلوگیری از تخلیه نخاله و تغییر کاربری اراضی فراهم کنند، چرا که بدون همکاری کامل دستگاه‌ها، حفظ حریم رودخانه‌ها و منابع آبی با مخاطره مواجه خواهد شد.

حبیبی با بیان اینکه شهرداری‌ها در صورتی می‌توانند موفق عمل کنند که برنامه عملیاتی تحقق پذیر و زمان‌بندی مشخص داشته باشند، خاطرنشان کرد: برخورد با متخلفان باید اولویت‌بندی شود و ابتدا سراغ سازندگان بزرگ و پرونده‌های اصلی رفت، چرا که برخورد با سازه‌های کوچک بدون اقدام علیه ساخت‌وسازهای بزرگ نتیجه‌بخش نخواهد بود.

حبیبی با اشاره به تصرفات غیرمجاز و ساخت‌وسازهای غیررسمی در حریم کمربندی بهشت محمدی سنندج، گفت: این محور در آینده‌ای بسیار نزدیک خاصیت کمربندی خود را از دست می‌دهد و به محدوده توسعه شهری متصل خواهد شد و اگر اکنون تعیین تکلیف نشود با تصویب طرح جامع سنندج، مدیریت کاربری اراضی، کنترل ساخت‌وساز و ایجاد زیرساخت‌های شهری با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.

حبیبی همچنین بر ضرورت تسریع در تهیه و ابلاغ طرح جامع شهرستان‌های بانه و مریوان تأکید کرد و افزود: با توجه به اینکه تعیین تکلیف طرح‌های جامع گامی ضروری برای مدیریت توسعه شهری و جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز است، فرمانداران و مسئولان اجرایی موظفند پیگیری لازم را انجام دهند تا طرح‌های هر دو شهرستان هرچه سریع‌تر به مرحله عملیاتی برسند.

برچسب ها: کردستان ، ساخت‌وساز ، غیر مجاز
