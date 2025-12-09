شمس آذر قزوین در هفته سیزدهم لیگ برتر مقابل گل گهر سیرجان به تساوی رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - در چارچوب هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال تیم فوتبال شمس آذر قزوین از ساعت ۱۶:۱۵ در ورزشگاه خانگی اش سردار آزادگان میزبان گل گهر سیرجان بود.

داریوش شجاعیان باتجربه شمس آذر در دقیقه ۳۸ با کارت قرمز وفاپیشه داور بازی از زمین اخراج شد تا کار برای شمس آذری‌ها سخت‌تر شود. نیمه اول این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید.

در نیمه دوم حملات ۲ تیم شدت بیشتری گرفت تا اینکه رضا اسدی در دقیقه ۶۷ موفق شد گل گهر را پیش بیندازد.

شمس آذر که یکی از نامزد‌های سقوط از لیگ برتر به شمار می‌رود بعد از گل تلاشش برای تساوی را بیشتر کرد و در دقیقه ۶۷ سهیل فداکار موفق شد گل تساوی را به ثمر برساند.

در ادامه این دیدار با تساوی ۱ - ۱ به پایان رسید. شمس آذر با تساوی خانگی‌اش با ۱۱ امتیاز در رده پانزدهم جدول لیگ برتر فوتبال قرار دارد.

گل گهر تحت هدایت مهدی تارتار که در هفته‌های اخیر با مهدی تارتار نتایج پرنوسانی را گرفته نیز با ۱۷ امتیاز در رده هفتم قرار دارد.