شمس آذر قزوین در هفته سیزدهم لیگ برتر مقابل گل گهر سیرجان به تساوی رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - در چارچوب هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال تیم فوتبال شمس آذر قزوین از ساعت ۱۶:۱۵ در ورزشگاه خانگی اش سردار آزادگان میزبان گل گهر سیرجان بود.

داریوش شجاعیان باتجربه شمس آذر در دقیقه ۳۸ با کارت قرمز وفاپیشه داور بازی از زمین اخراج شد تا کار برای شمس آذری‌ها سخت‌تر شود. نیمه اول این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید.

در نیمه دوم حملات ۲ تیم شدت بیشتری گرفت تا اینکه رضا اسدی در دقیقه ۶۷ موفق شد گل گهر را پیش بیندازد.

شمس آذر که یکی از نامزد‌های سقوط از لیگ برتر به شمار می‌رود بعد از گل تلاشش برای تساوی را بیشتر کرد و در دقیقه ۶۷ سهیل فداکار موفق شد گل تساوی را به ثمر برساند.

در ادامه این دیدار با تساوی ۱ - ۱ به پایان رسید. شمس آذر با تساوی خانگی‌اش با ۱۱ امتیاز در رده پانزدهم جدول لیگ برتر فوتبال قرار دارد.

گل گهر تحت هدایت مهدی تارتار که در هفته‌های اخیر با مهدی تارتار نتایج پرنوسانی را گرفته نیز با ۱۷ امتیاز در رده هفتم قرار دارد.

برچسب ها: شمس آذر ، گل گهر
خبرهای مرتبط
استراحت یک روزه اوسمار به سرخپوشان
غایبان بزرگ پرسپولیس در دیدار مقابل شمس آذر
حاشیه‌های صحنۀ مشکوک به پنالتی برای شمس‌آذر + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اعتراض شدید مصری‌ها به تصمیم فیفا برای بازی با ایران
دنیس اکرت در آستانه پوشیدن پیراهن تیم ملی فوتبال ایران
پرسپولیس با پیکان در جاده صدر/ گاندو‌ها تراکتور را می‌بلعند؟
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر پیکان
تقابل ایران با یاران رونالدو در آستانه امضای تفاهمنامه
دوئل گیله مرد با پادشاه؛ بماند برای بعد
پرسپولیس ۱ - ۰ پیکان/ گزارش زنده بازی
ایران در قلب جام جهانی/ مقام آمریکایی: آماده استقبال از ایران هستیم
ساپینتو و اسکوچیچ میلیاردی جریمه شدند/ تنبیه ۷ پرسپولیسی بخاطر تشویق ایسلندی!
خبرهای نقل و انتقالاتی سپاهان گمانه زنی رسانه ها است/ تیم ملی برای کسب رتبه دوم در جام جهانی می جنگد
آخرین اخبار
تساوی بدون گل ذوب آهن - تراکتور/ پرشور‌ها از صدر جدول دورتر شدند
ناکامی شاگردان تارتار در پیروزی مقابل شمس آذر
خروجی‌های استقلال در نیم فصل مشخص شدند
پرسپولیس ۱ - ۰ پیکان/ گزارش زنده بازی
ترکیب پرسپولیس مقابل پیکان مشخص شد
حسن یزدانی با سعدالله‌یف مبارزه نمی‌کند/ مامیاشویلی به ایران می‌آید
زارع: استقلال یکی از پرمهره‌ترین تیم‌های لیگ است/ از قلعه‌نویی گلایه دارم
اعتراض شدید مصری‌ها به تصمیم فیفا برای بازی با ایران
معرفی داوران و کلاس بندان مدعو به بازی‌های پاراآسیایی جوانان دبی ۲۰۲۵
ساپینتو و اسکوچیچ میلیاردی جریمه شدند/ تنبیه ۷ پرسپولیسی بخاطر تشویق ایسلندی!
کی‌مرام: تنیس ساحلی زنان گوی سبقت را از مردان ربود
بازگشت استقلال به رشته دوچرخه‌سواری پس از ۸۰ سال
ایران در قلب جام جهانی/ مقام آمریکایی: آماده استقبال از ایران هستیم
طلسم ۳ هزار روزه پیکان مقابل پرسپولیس
آغاز اردوی نهایی تیم‌های ملی اسکیت رولبال آقایان و بانوان از فردا
دوئل گیله مرد با پادشاه؛ بماند برای بعد
بانوی ایرانی رئیس کمیته پاراتنیس روی میز جهان شد
ولورهمپتون ۱ - ۴ منچستریونایتد/ پیروزی قاطعانه شیاطین سرخ مقابل گرگهای قعرنشین+ فیلم
تورینو ۲ - ۳ میلان/ بازگشت خیره کننده میلان با درخشش لبران جیمز فوتبال+ فیلم
دنیس اکرت در آستانه پوشیدن پیراهن تیم ملی فوتبال ایران
خبرهای نقل و انتقالاتی سپاهان گمانه زنی رسانه ها است/ تیم ملی برای کسب رتبه دوم در جام جهانی می جنگد
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر پیکان
تقابل ایران با یاران رونالدو در آستانه امضای تفاهمنامه
برزگر: نباید در باد قرعه آسان تیم ملی فوتبال در جام جهانی بخوابیم
پرسپولیس با پیکان در جاده صدر/ گاندو‌ها تراکتور را می‌بلعند؟
اعتراض فدراسیون فوتبال ایران به فیفا
والیبال دانش‌آموزان جهان؛ پسران ایران به عنوان سرگروه صعود کردند
هندبال قهرمانی بانوان جهان؛ ثبت سومین شکست ایران
ورود کمیته انضباطی به حواشی دربی ۱۰۶؛ رفیعی محروم می‌شود؟