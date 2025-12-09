مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس از اجرای بیش از ۱۸.۵ میلیارد دلار پروژه ساخت داخل در پارس جنوبی با اتکاء به توان مهندسین و کارگران ایرانی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، با تأکید بر ایستادگی جمهوری اسلامی ایران در برابر تحریمها و تلاش برای خودکفایی، از اجرای بیش از ۱۸.۵ میلیارد دلار پروژه ساخت داخل در پارس جنوبی با اتکاء به توان مهندسین و کارگران ایرانی خبر داد.
سخاوت اسدی، مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با اشاره به اهمیت حمایت از تولیدکنندگان و فناوران داخلی، بیان کرد: شرکتهایی که امروز در نهمین نمایشگاه ساخت داخل در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در عسلویه، حضور یافتهاند، با دانش، نوآوری و تولیدات خود، سربازان خط مقدم جبهه اقتصادی کشور در مقابل تحریمها هستند و باید همگان به نقش آنان افتخار کنیم.
وی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی تنها با تکیه بر توان داخلی مقابل استکبار ایستاده، خاطرنشان کرد: برغم تلاشهای متعدد دشمنان برای خاموش کردن چراغ اقتصاد و زندگی مردم تلاش زیادی کردهاند، اما به لطف خدا و تلاش همه عزیزان، مهندسین، کارگران و جهادگران عرصه صنعت، نتوانستند به هدفشان برسند و امروز به کوری چشمان دشمنان این ملت، شاهد اجرای ۱۸.۵ میلیارد دلار پروژه در حال ساخت در پارس جنوبی هستیم.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس این رقم را نماد اقتدار فنی و مدیریتی کشور دانست و افزود: این حجم از سرمایهگذاری و پروژههای جاری بدون اتکا به منابع خارجی، صرفاً با توان داخلی و همت متخصصان ایرانی عملیاتی شده است؛ کاری که بسیاری تصورش را نمیکردند.
اسدی ادامه داد: همانطور که چراغ پارس جنوبی روشن ماند، چراغ اقتصاد و زندگی مردم هم به دست توانا ایرانیان روشن است و تحریمها، نه تنها کشور را متوقف نکرده، بلکه انگیزه مضاعفی برای رشد و پیشرفت ایجاد کرد.
وی با تقدیر از جهادگران عرصه صنعت، تأکید کرد: امروز باید به تلاش مهندسین، کارگران و تمام فعالان این حوزه افتخار کنیم؛ چرا که ثمره ایستادگی و خوداتکایی، استقلال و پیشرفت روزافزون ایران اسلامی است.
اسدی با یادآوری نقش خطیر رسانهها در خنثیسازی جریانهای ناامیدکننده علیه صنعت نفت، بیان کرد: شما خبرنگاران متعهد باید واقعیتها و پیشرفتهای داخلی را برای مردم تبیین کنید، چراکه دشمنان به طور مستمر سعی در تولید و نشر اخبار منفی دارند تا امید مردم را تضعیف کند.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با اشاره به حرکت کشور از وابستگی به واردات قطعات به سمت خودکفایی، اظهار داشت: در سالهای اخیر بیش از ۱.۵ میلیون قطعه در صنعت نفت و گاز در داخل ساخته شده و آمار قطعات وارداتی از ۲.۵ میلیون قطعه به زیر یک میلیون کاهش یافته که این، ثمره سیاستهای کلان کشور و وزارت نفت است.
وی از مدیران و صنعتگران خواست تا با جسارت و پذیرش ریسک، از ایدهها و تولیدات دانشبنیان حمایت کنند و تصریح کرد: باید با تشکیل زنجیره همکاری میان صنعت و دانشگاه و با استفاده از ظرفیتهای بومی، تولید داخل را به مرز ۱۰۰ درصد برسانیم.
اسدی نهمین نمایشگاه ساخت داخل در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در عسلویه را بستر مناسبی برای شناساندن دستاوردهای داخلی دانست و یادآور شد: هر یک از شرکتکنندگان در این نمایشگاه با تکیه بر مهندسی معکوس و نوآوری توانستهاند برخی قطعات و تجهیزات استراتژیک را برای نخستین بار در کشور تولید کنند که این دستاوردها باید به اطلاع جوانان و جامعه برسد.
وی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای رسانهای، بر ضرورت توسعه فرهنگ مصرف کالای ایرانی تأکید کرد و گفت: امید است با اهتمام بیشتر صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نمایشگاههای آینده صنعت، تبدیل به رویدادهای بزرگ رسانهای شوند تا ارزشگذاری به تولید ملی به عنوان یک ارزش اجتماعی تبیین شود.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و تهدیدات دشمن، از تلاش بیوقفه نیروهای متخصص صنعت نفت در شرایط بحرانی تقدیر کرد و اظهار داشت: به لطف الهی، با هوشیاری مردم و کوشش همین رزمندگان عزیز جبهه اقتصادی، حتی یک روز هم پالایشگاههای ما تعطیل نشدند. پس از آسیب به پالایشگاه فجر جم و فاز ۱۴ با کار شبانهروزی و بسیج نیروهای متخصص، هر دو پالایشگاه ظرف کمتر از ۴۸ ساعت مجدداً به سرویس و مدار تولید برگشتند.
اسدی با بیان اینکه بخش عمدهای از آسیبها نیز در کوتاهترین زمان ممکن بازسازی شده، افزود: پالایشگاه فجر جم تا پایان امسال و فاز ۱۴ نیز در سه ماهه نخست سال آینده به طور کامل وارد سرویس تولید خواهد شد. این دستاورد در شرایط جنگ اقتصادی و خرابکاری دشمن، نشاندهنده اقتدار ملی و توانمندی فنی نیروهای داخلی است و باید به نقش بیبدیل آنان در پایداری صنعت انرژی کشور افتخار کرد.
وی موفقیت این عملیات را نتیجه روحیه جهادی، تعهد جمعی و اتکای کامل به ظرفیتهای بومی کشور دانست و عنوان کرد: در این جبهه اقتصادی، نمونهای از تلاشهای بیوقفه و شبانهروزی ایرانیان را شاهد بودیم که حتی در سختترین شرایط و حملات، خطوط تولید کشور را زنده نگه داشتند و با شجاعت، دانش، تجربه و تمام توانمندی اجازه ندادند چراغ اقتصاد ایران خاموش شود.
اسدی با تقدیر از تمامی متخصصان و کارگران حوزه انرژی، این موفقیت را برگ زرینی در کارنامه صنعت نفت کشور خواند و تأکید کرد: روایت واقعی از چنین دستاوردهایی، امید را در جامعه افزایش داده و دشمن را ناامیدتر خواهد کرد.
تسنیم