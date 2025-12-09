معاون اجرایی پرسپولیس معتقد است داور یک پنالتی برای سرخپوشان در دیدار برابر پیکان نگرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - رضا کرمانشاهی معاون اجرایی باشگاه پرسپولیس پس از برتری تیمش مقابل پیکان اظهار کرد: جای تماشاگرانمان امروز خالی بود.

او در واکنش به صحنه‌های اعتراضی در بازی گفت: بین ۲ نیمه هم به بازیکنان گفتم اعتراض نداشته باشند و کارشان را انجام دهند. من صحنه‌های داوری را دیدم و با کارشناسان هم حرف زدم و به نظرم یک پنالتی برای ما گرفته نشد. انتظار بیشتری داشتیم از تیم داوری قوی که در این بازی بود. زمانی که ما هم قضاوت می‌کردیم یکی دیدار قبل از دربی برای داور سخت است و یکی هم بازی بعد از دربی.

معاون اجرایی باشگاه پرسپولیس افزود: افرادی که گزینه داوری در دربی هستند فشار زیادی رویشان است. من بین نیمه به پیروانی گفتم که به بیفوما بگوید که مراقبت کند، اخطار دوم را نگیرد. اخطار بیفوما فنی نبود و داور خودش عامل گرفتن کارت این بازیکن شد.