باشگاه خبرنگاران جوان، نگار شیخ پور ـ کتاب فرهنگ ادبیات کودکان بختیاری اثر علی حسین پور نویسنده چهارمحال و بختیاری دارای ۴۰۷ صفحهای و ۵ فصل است.
علی حسین پور نویسنده استان چهارمحال و بختیاری اولین کتاب خود را در سال ۱۳۹۱ به چاپ رسانده است.
لالاییها در این کتاب به زبان آوانگاری نوشته شده است و زیرنویس فارسی آن هم چاپ شده است.
تاریخچه، تعاریف و مفاهیم کاربردی، مقدمهای بر شناخت سرزمین و مردم بختیاری، جایگاه کودک در فرهنگ مردم بختیاری، ادبیّات کودکان بختیاری، شامل: ادبیّات داستانی کودکان و ادبیّات غیر داستانی کودکان، چیستانهای بختیاری، کودک در آیینهی ضربالمثلهای بختیاری، ترانههای کودکانه بختیاری، شامل: لالاییها، ترانههای نوازشی کودکان، بازی _ترانههای سنتی، ترانههای کار در فرهنگ مردم، اشعار گاگِریو (سوگ سروده) بختیاری، گاگِریوهای کودکانه و ... عناوین اصلی این کتاب هستند.
جلد دوم این کتاب به زودی چاپ خواهد شد.