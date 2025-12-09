سه شنبه‌های هر هفته کتابی با موضوعات مختلف به مردم چهارمحال و بختیاری معرفی می‌شود

باشگاه خبرنگاران جوان، نگار شیخ پور ـ کتاب فرهنگ ادبیات کودکان بختیاری اثر علی حسین پور نویسنده چهارمحال و بختیاری دارای ۴۰۷ صفحه‌ای و ۵ فصل است.

علی حسین پور نویسنده استان چهارمحال و بختیاری اولین کتاب خود را در سال ۱۳۹۱ به چاپ رسانده است.

لالایی‌ها در این کتاب به زبان آوانگاری نوشته شده است و زیرنویس فارسی آن هم چاپ شده است.

تاریخچه، تعاریف و مفاهیم کاربردی، مقدمه‌ای بر شناخت سرزمین و مردم بختیاری، جایگاه کودک در فرهنگ مردم بختیاری، ادبیّات کودکان بختیاری، شامل: ادبیّات داستانی کودکان و ادبیّات غیر داستانی کودکان، چیستان‌های بختیاری، کودک در آیینه‌ی ضرب‌المثل‌های بختیاری، ترانه‌های کودکانه بختیاری، شامل: لالایی‌ها، ترانه‌های نوازشی کودکان، بازی _ترانه‌های سنتی، ترانه‌های کار در فرهنگ مردم، اشعار گاگِریو (سوگ سروده) بختیاری، گاگِریو‌های کودکانه و ... عناوین اصلی این کتاب هستند. 

جلد دوم این کتاب به زودی چاپ خواهد شد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: معرفی کتاب ، فرهنگ و ادبیات
خبرهای مرتبط
سه شنبه‌ها با کتاب؛ معرفی کتاب سرگذشت شهرکرد + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دانشجویان بین الملل در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد به ۸۵ نفر افزایش یافت
سه شنبه ها با کتاب؛ معرفی کتاب بختیاری + فیلم
آخرین اخبار
سه شنبه ها با کتاب؛ معرفی کتاب بختیاری + فیلم
دانشجویان بین الملل در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد به ۸۵ نفر افزایش یافت