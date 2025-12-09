رئیس پلیس فتا گیلان با هشدار به شهروندان در خصوص فعالیت مجرمان سایبری خبر داد.

 باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ "نقی مهر"اظهار داشت:اخیراً کلاهبرداران با نفوذ به حساب کاربری دوستان و نزدیکان افراد در پیام‌رسان‌ها، کنترل این حساب‌ها را در دست گرفته و با سوءاستفاده از اعتماد کاربران، پیام‌هایی با عنوان کمک معیشتی دولت ارسال می‌کنند.
وی افزود: در این پیام‌ها ادعا می‌شود که با ثبت‌نام در لینک مشخص، مبالغی به حساب افراد واریز می‌شود، اما این ادعا کذب بوده و هدف کلاهبرداران سرقت اطلاعات بانکی است.
رئیس پلیس فتاکرد:شهروندان باید از کلیک روی لینک‌های مشکوک خودداری کرده و اطلاعات شخصی و بانکی خود را در اختیار کسی قرار ندهند و در صورت دریافت پیام، ابتدا با فرستنده تماس گرفته و از صحت آن مطمئن شوند.
این مقام انتظامی در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده چنین مواردی می‌توانند برای گزارش و دریافت راهنمایی‌های لازم به سایت رسمی پلیس فتا به نشانی  www.fata.gov.ir مراجعه نموده و یا با شماره تماس مرکز فوریت‌های سایبری ۰۹۶۳۸۰ تماس حاصل نمایند. 

منبع: اطلاع رسانی پلیس 

