باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - اوسمار ویرا، سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس پس از پیروزی تیمش مقابل تیم پیکان در هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: همیشه خوب است که با سه امتیاز و برد به نشست خبری بیاییم، اما نباید با این بردها یک چیزهایی را فراموش کنیم که باید خودمان را تقویت و در کار هجومی باید بهتر عمل کنیم. همچنین تقویم فشردهای داریم و ۲، ۳ روز تمرین داشتیم. هر تیمی یک شیوهای بازی میکند و وقت کمی داریم تا خودمان را آماده کنیم.
او افزود: قبل از بازی میدانستیم دیدار سختی داریم. به همین خاطر از بازیکنانی که کمتر بازی کرده بودند استفاده کردیم. به پیکان هم تبریک میگویم که میدانستند در هر مقطع از بازی چطور باید بازی کنند.
اوسمار درباره عملکرد پیکان بیان کرد: در نیمه اول بهخاطر دفاع فشرده خوبی که پیکان انجام داد، نتوانستیم توپهایی که میخواستیم پشت دفاع بیندازیم را انجام دهیم. باید موقعیتهایی را ایجاد میکردیم و توپ را در نیمه زمین، نتوانستیم بهخوبی بگیریم و آن را به گردش دربیاوریم.
سرمربی پرسپولیس درباره نگرانی بابت ازدستدادن موقعیتهای گلزنی گفت: اول مصاحبه گفتم که تقویم فشرده باعث میشود نتوانیم کار زیاد تاکتیکی کنیم، اما قبول داریم که موقعیت ایجادکردن مهم است. پیکان در ۱۰ دقیقه آخر برای گلزنی و جبران نتیجه تلاش میکرد و این اتفاقی بود که با آن برخورد داشتیم.
اوسمار درباره نقلوانتقالات پرسپولیس و احتمال حضور سید جلال حسینی در کادر فنی تصریح کرد: تا نیمفصل هنوز سه بازی مانده و وقت داریم. درباره سید جلال باید بگویم او خارج از مسائل کاری یکی از دوستان خوب من است الان تمرکزم روی کارم است.
اوسمار در پاسخ به سؤال خبرنگار مبنی بر اینکه آیا قبول دارید پرسپولیس زیبا بازی نمیکند و صرفاً نتیجهگرا شده، تصریح کرد: پرسپولیس مثل بقیه تیمها بازی میکند. پرسپولیس دوست دارد بازی زیبا انجام دهد. دوست دارد به هوادارانش قهرمانی بدهد.
سرمربی پرسپولیس درباره کلین شیتهای پیام نیازمند و تأثیر آن روی برد اخیر تیم گفت: پیام نیازمند یکی از بهترین گلرهاست. کار دفاعی مربوط به ۳ یا ۴ نفر نیست. از پیام خیلی راضیام. او علاوه بر دروازهبانی خیلی خوب بازیسازی میکند.
اوسمار راجع به عملکرد یاسین سلمانی و احتمال خروجش از فهرست پرسپولیس در نیمفصل گفت: اعتمادکردن مثل صندلی است که شما نشستهاید؛ اگر یکپایه نباشد شما میافتید. اعتماد دوطرفه است و هر روز باید اعتماد کرد. بازیکن باید بداند که مربی به او اعتماد دارد. فعلاً برای نیمفصل هیچ برنامهای و بازیکنی برای فروش نداریم و دو جای خالی داریم که برای جذب از آن استفاده کنیم.