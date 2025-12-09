رئیس ستاد اجرایی فرمان امام در دیدار با جمعی از نخبگان علمی و دانشگاهی کشور بر همراهی علم و ایمان برای خدمت به مردم تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جمعی از نخبگان جوان کشور شامل برگزیدگان المپیادهای علمی، رتبههای برتر آزمونهای سراسری، برگزیدگان رویدادها، مسابقات و جشنوارههای علمی داخلی و خارجی و مخترعان و پژوهشگران با حضور در ساختمان مرکزی ستاد اجرایی فرمان امام با سید پرویز فتاح رئیس این ستاد دیدار و گفتوگو کردند.
در جریان این جلسه صمیمی سه ساعته، بیش از ده نفر از نخبگان نکات و موضوعات خود را مطرح کردند. دسترسی به شبکه مسائل مدون کشور، خطرپذیری و صبوری در سرمایهگذاری علمی، اهمیت هوش مصنوعی به عنوان زیرساخت حکمرانی آینده، عدالت آموزشی، اهمیت سیاستگذاریهای دقیق در موضوع خانواده و جمعیت، مسئله انرژی و مبدلهای هوشمند کوچک و خانگی برای تولید انرژیهای پاک، توجه به علوم انسانی به عنوان بخشی از مسیر پیشرفت و حل مسئله بخشی از محورهای صحبتهای نخبگان در این دیدار بود.
در ادامه سید پرویز فتاح با تاکید بر ضرورت پیوند علم و ایمان گفت: اگر علم با ایمان همراه نباشد، نمیتوان لزوما علمی نافع در جهت خیرِ عمومی ملتها را شاهد بود. همه چیز عدد و رقم و رتبه و معدل نیست، اگر ایمان در کنار علم ما نباشد، همان علم تبدیل به کبر و حجابی بین انسان و خدا خواهد شد که او را از مسیر بندگی و خدمت به مردم دور میکند.
وی افزود: رژیم صهیونیستی با بهرهگیری از علم و دانش روز میجنگد و علم را کاملا در خدمت نسلکشی قرار داده است. این رژیم قطعا نخبه آدمکشی در دنیاست، علم او در خدمت آتش و شیطان است و نفعی برای بشریت ندارد.
فتاح با اشاره به دوران تحصیل خود در دانشگاههای صنعتی شریف و امیرکبیر گفت: در سنین مشابه شما دغدغه مردم کشورم را داشتهام، چون از منطقهای محروم زندگیام را آغاز کردم. امروز هم معنای منطقه محروم را میدانم، هم مسیر سخت رشد علمی و اجرایی را درک میکنم و هم مانند شما فشارهای سنگین تحصیل در بهترین دانشگاههای کشور را تجربه کردهام. این مسیر، مسیری بیپایان است و همواره نیازمند جانها و روحهایی آماده و خستگیناپذیر برای خدمت به مردم است.
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام با توصیه بر همراهی فعالیتهای علمی و جهادی با انس با قرآن و معارف دینی، تاکید کرد: این ایمان است که به حرکتهای انسان جهت میدهد. فضیلت نخبگی در عملگرایی برای حل مشکلات کشور و مردم است. عمل عالمانه شما میتواند برای ایران تولید قدرت کند و برای مردم نجات بخش باشد.
فتاح از قابلیتهای هوش مصنوعی در شناسایی اولویتها و بهبود روندهای محرومیتزدایی سخن گفت و تأکید کرد: استفاده از هوش مصنوعی جهت محرومیتزدایی سرفصل مهمی است که در میان صحبتهای شما شنیدم. ما به عقل و خرد جمعی نیاز داریم تا نسخه درستی برای کشور بنویسیم.
وی در پایان با اشاره به مأموریتهای ستاد اجرایی فرمان امام و ظرفیتهای بنیاد برکت در حوزه مسئولیتهای اجتماعی خاطرنشان کرد: بنیاد برکت به عنوان بازوی محرومیتزدایی ستاد اجرایی فرمان امام با روحیهای جهادی در فعالیتهای اجتماعی اثرگذار مانند اشتغالزایی، آموزش، درمان و ... فعال است. ماموریتهای این بنیاد برای توسعه فعالیتهای فناورانه و جهادی شما نیز فرصت است.