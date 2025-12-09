تیم المپیاکوس در سرمای وحشتناک قزاقستان موفق شد با یک گل غیرت را شکست دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در نخستین دیدار هفته ششم لیگ قهرمانان اروپا، تیم‌های غیرت قزاقستان و المپیاکوس یونان در هوای منفی ۲۱ درجه سانتی گراد شهر آستانه، پایتخت قزاقستان به مصاف هم رفتند که تیم مهمان موفق شد بر سرمای هوا و تیم میزبان غلبه کند و با یک گل غیرت را شکست دهد.

مهدی طارمی، مهاجم ایرانی المپیاکوس از دقیقه ۶۲ برای تیمش به میدان رفت و باعث شد خط حمله المپیا تقویت شود و در دقیقه ۷۳ به گلسون مارتینز پاس گل داد تا تنها گل بازی روی اثر گذاری او زده شود.

البته طارمی چند دقیقه بعد می‌توانست خودش هم گلزنی کند، اما ابتدا ضربه کات‌دار او را دروازه‌بان با کمک تیر دروازه مهار کرد و ثانیه‌های بعد این بار خود مهدی با بی دقتی در یک قدمی دروازه توپ را روی ریباند دفع ناقص دروازه‌بان به بیرون زد.

یاران طارمی با این نتیجه به نخستین بردشان در این فصل لیگ قهرمانان دست یافتند و با ۵ امتیاز موقتا تا رتبه بیست و ششم صعود کردند. غیرت هم با یک امتیاز در رتبه یکی مانده به آخر یعنی ۳۵ قرار دارد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: لیگ قهرمانان اروپا ، مهدی طارمی
خبرهای مرتبط
مثلث درخشان المپیاکوس همراه با طارمی
رسانه یونانی: طارمی گزینه لوکس خط حمله المپیاکوس است
حضور ۷۵ دقیقه‌ای مهدی طارمی در ترکیب المپیاکوس بدون گل بود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اعتراض شدید مصری‌ها به تصمیم فیفا برای بازی با ایران
سرخپوشان با تک گل اورونوف به صدر جدول رفتند
خروجی‌های استقلال در نیم فصل مشخص شدند
ایران در قلب جام جهانی/ مقام آمریکایی: آماده استقبال از ایران هستیم
ساپینتو و اسکوچیچ میلیاردی جریمه شدند/ تنبیه ۷ پرسپولیسی بخاطر تشویق ایسلندی!
ترکیب پرسپولیس مقابل پیکان مشخص شد
طلسم ۳ هزار روزه پیکان مقابل پرسپولیس
کی‌مرام: تنیس ساحلی زنان گوی سبقت را از مردان ربود
زارع: استقلال یکی از پرمهره‌ترین تیم‌های لیگ است/ از قلعه‌نویی گلایه دارم
حسن یزدانی با سعدالله‌یف مبارزه نمی‌کند/ مامیاشویلی به ایران می‌آید
آخرین اخبار
پیروانی: هوادار پرسپولیس را با اتوبوس جایی نمی‌بریم
خدابنده‌لو: سوت‌های داور به سمت پیکان بود/ صحبت درباره دربی توهین به خودمان است
احضار خداداد عزیزی به کمیته انضباطی به دلیل استفاده مجدد از الفاظ رکیک
غیرت قزاقستان ۰ - ۱ المپیاکوس یونان/ برد در سرمای منفی ۲۱ درجه آستانه با پاس گل پسر بوشهری + فیلم
کرمانشاهی: یک پنالتی برای پرسپولیس گرفته نشد
باید در کار‌های هجومی تقویت شویم/ قصد فروش بازیکن در نیم فصل را نداریم
تساوی بدون گل ذوب آهن - تراکتور/ پرشور‌ها از صدر جدول دورتر شدند
ناکامی شاگردان تارتار در پیروزی مقابل شمس آذر
خروجی‌های استقلال در نیم فصل مشخص شدند
سرخپوشان با تک گل اورونوف به صدر جدول رفتند
ترکیب پرسپولیس مقابل پیکان مشخص شد
حسن یزدانی با سعدالله‌یف مبارزه نمی‌کند/ مامیاشویلی به ایران می‌آید
زارع: استقلال یکی از پرمهره‌ترین تیم‌های لیگ است/ از قلعه‌نویی گلایه دارم
اعتراض شدید مصری‌ها به تصمیم فیفا برای بازی با ایران
معرفی داوران و کلاس بندان مدعو به بازی‌های پاراآسیایی جوانان دبی ۲۰۲۵
ساپینتو و اسکوچیچ میلیاردی جریمه شدند/ تنبیه ۷ پرسپولیسی بخاطر تشویق ایسلندی!
کی‌مرام: تنیس ساحلی زنان گوی سبقت را از مردان ربود
بازگشت استقلال به رشته دوچرخه‌سواری پس از ۸۰ سال
ایران در قلب جام جهانی/ مقام آمریکایی: آماده استقبال از ایران هستیم
طلسم ۳ هزار روزه پیکان مقابل پرسپولیس
آغاز اردوی نهایی تیم‌های ملی اسکیت رولبال آقایان و بانوان از فردا
دوئل گیله مرد با پادشاه؛ بماند برای بعد
بانوی ایرانی رئیس کمیته پاراتنیس روی میز جهان شد
ولورهمپتون ۱ - ۴ منچستریونایتد/ پیروزی قاطعانه شیاطین سرخ مقابل گرگهای قعرنشین+ فیلم
تورینو ۲ - ۳ میلان/ بازگشت خیره کننده میلان با درخشش لبران جیمز فوتبال+ فیلم
دنیس اکرت در آستانه پوشیدن پیراهن تیم ملی فوتبال ایران
خبرهای نقل و انتقالاتی سپاهان گمانه زنی رسانه ها است/ تیم ملی برای کسب رتبه دوم در جام جهانی می جنگد
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر پیکان
تقابل ایران با یاران رونالدو در آستانه امضای تفاهمنامه
برزگر: نباید در باد قرعه آسان تیم ملی فوتبال در جام جهانی بخوابیم