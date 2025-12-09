تیم المپیاکوس در سرمای وحشتناک قزاقستان موفق شد با یک گل غیرت را شکست دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در نخستین دیدار هفته ششم لیگ قهرمانان اروپا، تیم‌های غیرت قزاقستان و المپیاکوس یونان در هوای منفی ۲۱ درجه سانتی گراد شهر آستانه، پایتخت قزاقستان به مصاف هم رفتند که تیم مهمان موفق شد بر سرمای هوا و تیم میزبان غلبه کند و با یک گل غیرت را شکست دهد.

مهدی طارمی، مهاجم ایرانی المپیاکوس از دقیقه ۶۲ برای تیمش به میدان رفت و باعث شد خط حمله المپیا تقویت شود و در دقیقه ۷۳ به گلسون مارتینز پاس گل داد تا تنها گل بازی روی اثر گذاری او زده شود.

البته طارمی چند دقیقه بعد می‌توانست خودش هم گلزنی کند، اما ابتدا ضربه کات‌دار او را دروازه‌بان با کمک تیر دروازه مهار کرد و ثانیه‌های بعد این بار خود مهدی با بی دقتی در یک قدمی دروازه توپ را روی ریباند دفع ناقص دروازه‌بان به بیرون زد.

یاران طارمی با این نتیجه به نخستین بردشان در این فصل لیگ قهرمانان دست یافتند و با ۵ امتیاز موقتا تا رتبه بیست و ششم صعود کردند. غیرت هم با یک امتیاز در رتبه یکی مانده به آخر یعنی ۳۵ قرار دارد.