دو بسته ویژه روز مادر در بازه زمانی روز چهارشنبه تا پایان روز شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ برای تمامی مشترکان دائمی و اعتباری همراه اول قابل فعالسازی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - دو بسته ویژه روز مادر در بازه زمانی روز چهارشنبه ۱۹ آذر تا پایان روز شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ برای تمامی مشترکان دائمی و اعتباری همراه اول قابل فعالسازی است و مشترکان می‌توانند به انتخاب خود نسبت به خرید آنها اقدام کنند.

بسته اول شامل «۲ گیگابایت اینترنت و ۲۰۰ دقیقه مکالمه درون‌شبکه» با قیمت ۱۰ هزار تومان و بسته دوم شامل «۶ گیگابایت اینترنت و ۶۰۰ دقیقه مکالمه درون‌شبکه» با قیمت ۲۵ هزار تومان ارائه می‌شود. 

این بسته‌ها در بازه زمانی اجرای طرح، از طریق «اپلیکیشن همراه من» و درگاه «ستاره ۱۰۰ ستاره ۶ مربع» قابل فعالسازی هستند.

برچسب ها: روز مادر ، بسته اینترنت ، همراه اول
خبرهای مرتبط
بازی‌های ویدیویی که کارشناسان در مورد آن‌ها هشدار می‌دهند
مشخصات کلیدی تبلت مورد انتظار شیائومی
راه‌اندازی اپراتور هوش مصنوعی در کشور تا پایان سال
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هشدار سازمان غذا و دارو درباره افزایش موارد مسمومیت کبدی با اسپیرولینا
سرایت پذیری آنفلوآنزا امسال بیشتر است/ ضرورت تزریق واکسن برای گروه‌های در معرض خطر
آموزش ۱۰۰ هزار معلم و ۲ میلیون دانش‌آموز در حوزه هوش مصنوعی
۶۵۷ ایده علمی از داخل و خارج از کشور در جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان
دیابت، مرگ خاموشی که جدی گرفته نمی‌شود
ثبت‌نام بیش از ۷۵ هزار داوطلب در آزمون ارشد
گسترش چشم‌انداز همکاری علمی و آموزشی ایران و ترکیه/ تشکیل کمیته مشترک رفع مشکلات دانشجویان
احتمال انقراض نسل انسان به دلیل هوش مصنوعی
تحول در تأمین مالی اقتصاد دیجیتال؛ دارایی‌های نامشهود برای نخستین بار قابل توثیق شد
کاظمی: افزایش سن پذیرش دانشگاه فرهنگیان هنوز نهایی نشده است
آخرین اخبار
آقامیری: فضای مجازی، فضایی کارآمد و ابزاری مناسب برای رفع مشکلات مردم است
ارتباط عجیب بین قهوه و درد مزمن
احتمال انقراض نسل انسان به دلیل هوش مصنوعی
شرط اول پیشرفت پژوهش، آزادی است/دانشگاه تهران متعلق به همه مردم ایران
کاهش حس بویایی نشانه اولیه چه بیماری‌های خطرناکی است؟!
رصد یک سیاهچاله مقلد خورشید همراه با شدیدترین باد‌های کیهانی
مشخصات کلیدی تبلت مورد انتظار شیائومی
ثبت‌نام بیش از ۷۵ هزار داوطلب در آزمون ارشد
سرایت پذیری آنفلوآنزا امسال بیشتر است/ ضرورت تزریق واکسن برای گروه‌های در معرض خطر
آموزش ۱۰۰ هزار معلم و ۲ میلیون دانش‌آموز در حوزه هوش مصنوعی
تحول در تأمین مالی اقتصاد دیجیتال؛ دارایی‌های نامشهود برای نخستین بار قابل توثیق شد
۶۵۷ ایده علمی از داخل و خارج از کشور در جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان
کاظمی: افزایش سن پذیرش دانشگاه فرهنگیان هنوز نهایی نشده است
اعتبارات توسعه دانشگاه شهید رجایی در بودجه سال آینده قطعی شد
ورود تعزیرات به پرونده داروخانه‌های دارای مغایرت عملکردی
نهمین دوره جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان با محوریت علوم پایه برگزار می‌شود
تزریق ۸۴۴ میلیارد تومان به زیست‌بوم نوآوری دیجیتال
گسترش چشم‌انداز همکاری علمی و آموزشی ایران و ترکیه/ تشکیل کمیته مشترک رفع مشکلات دانشجویان
هشدار سازمان غذا و دارو درباره افزایش موارد مسمومیت کبدی با اسپیرولینا
دیابت، مرگ خاموشی که جدی گرفته نمی‌شود