دو بسته ویژه روز مادر در بازه زمانی روز چهارشنبه تا پایان روز شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ برای تمامی مشترکان دائمی و اعتباری همراه اول قابل فعالسازی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - دو بسته ویژه روز مادر در بازه زمانی روز چهارشنبه ۱۹ آذر تا پایان روز شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ برای تمامی مشترکان دائمی و اعتباری همراه اول قابل فعالسازی است و مشترکان می‌توانند به انتخاب خود نسبت به خرید آنها اقدام کنند.

بسته اول شامل «۲ گیگابایت اینترنت و ۲۰۰ دقیقه مکالمه درون‌شبکه» با قیمت ۱۰ هزار تومان و بسته دوم شامل «۶ گیگابایت اینترنت و ۶۰۰ دقیقه مکالمه درون‌شبکه» با قیمت ۲۵ هزار تومان ارائه می‌شود.

این بسته‌ها در بازه زمانی اجرای طرح، از طریق «اپلیکیشن همراه من» و درگاه «ستاره ۱۰۰ ستاره ۶ مربع» قابل فعالسازی هستند.