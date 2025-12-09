چند ماه شادی و سرگرمی از «هزار و یک» تا یک لیگ آشپزی

باشگاه خبرنگاران جوان - در ماههایی که اعیاد، میلاد حضرت زهرا (س) و مناسبتهای نوروز و رمضان پیشرو است، شبکه نسیم برنامهریزی کرده است تا تلویزیون را به سمت شادابی، نشاط و سرگرمی خانوادگی سوق دهد. این تغییر جهتگیری، هم در سیاست شبکه و هم در ساختار برنامهها کاملاً مشهود است و نشان میدهد که تلویزیون به دنبال ایجاد فضایی است که خانوادهها با آسودگی خاطر و دور از فشارها و شوکهای فضای مجازی، کنار هم لحظات شاد و خاطرهانگیز داشته باشند.
در شرایطی که شبکههای اجتماعی و فضای مجازی گاهی با تولید محتوای سریع و شوکهکننده، به هر قیمتی سعی در جذب مخاطب و ایجاد خنده دارند، شبکه نسیم با تمرکز بر کیفیت و برنامهریزی دقیق، مسیر متفاوتی را انتخاب کرده است. برنامههایی مانند «هزار و یک» با اجرای هومن حاجیعبداللهی، «کودکشو» با اجرای یک بازیگر جدید و لیگ آشپزی تحت عنوان «ته لیگ» نمونههای شاخص این سیاست هستند که هم نشاط، هم سرگرمی و هم امنیت خاطر برای بیننده خانوادگی فراهم میکنند.
پیگیریها از مدیر شبکه نسیم نشان میدهد که تغییرات تنها به تغییر دکور و مجری محدود نمیشود؛ بلکه فرم، ساختار و تعامل با مخاطب نیز متحول شده است تا تجربهای متفاوت از تلویزیون برای خانوادهها ایجاد شود. این تغییرات شامل طراحی مسابقات خانوادگی، برنامههای تعاملی و ویژهبرنامههای مناسبتی است که همه با هدف شادابسازی فضای تلویزیون و فاصله گرفتن از محتوای سطحی و صرفاً خندهآور فضای مجازی تولید میشوند.
به بیان دیگر، شبکه نسیم تلاش دارد تلویزیون را به محیطی امن و مطمئن برای شادی خانوادهها تبدیل کند؛ جایی که هم سرگرمی باشد، هم نشاط و هم فرصت ایجاد لحظات مشترک برای تمام اعضای خانواده. این رویکرد تحلیلی نشان میدهد که آینده تلویزیون خانوادگی ایران نه در شوخیهای تصنعی و هیجانهای گذرا، بلکه در برنامهریزی هوشمندانه و شادی پایدار است.
«هزار و یک» و ویژهبرنامه یلدا
«هزار و یک» با اجرای هومن حاجیعبداللهی و همراهی جناب خان، با تغییرات گسترده در دکور و طراحی، آماده پخش پیش از شب یلدا است. برنامه در این دوره با اتفاقات شگفتانگیز و جذاب مخاطب را ذوقزده خواهد کرد. ویژهبرنامه یلدا با برمودای جدید توسط کامران نجفزاده نیز آماده شده است و تیزر آن به زودی منتشر میشود.
تغییرات در «کودکشو» و برنامههای خانوادگی
«کودکشو» با دکور و طرح نو و اجرای بازیگر جدیدی فضای متفاوتی خواهد داشت تا مخاطب کودک و خانواده با تجربهای تازه روبهرو شود. همچنین برنامه جدید نسیم نو، با یک خانواده هنرمند به عنوان مجری، مسابقه و جنگ خانوادگی جذابی را ارائه خواهد کرد.
فصل جدید برنامههای دنبالهدار
• «مافیا» با بازیگری تازه که تا به حال اجرا نکرده، اواخر دیماه روی آنتن میرود.
• «بگو بخند» با اجرای عبدالله روا و دکور و داوران تغییر یافته، به شکل متفاوت و با شوکی تازه آماده پخش میشود.
• پرسون با فرمت کوئیکشو و مجری جذاب، مسابقه سوال و جواب را جذابتر میکند.
• ماندنیها با صدای فرزاد حسنی و مجریگری عباس صالحیان بازمیگردد.
• چهل تیکه با اجرای داریوش کاردان ممکن است از اوایل اسفند همزمان با ماه مبارک رمضان روی آنتن رود.
برنامههای مناسبتی و فصل رمضان
شبکه نسیم فصل جدید «هزار داستان» را برای ماه رمضان آماده میکند و با یک مجری جدید در حال مذاکره است تا تجربهای نو برای مخاطب رقم بخورد.
سرگرمی و آشپزی
برنامه لیگ آشپزی به نام «ته لیگ» نیز با محوریت رقابت و هیجان برای زمستان در حال تولید است.
تغییرات اخیر در شبکه نسیم، از جمله بازطراحی دکورها، اصلاح فرم برنامهها و تغییرات در ترکیب مجریان، نشان میدهد این شبکه در پی ایجاد فضایی تازه، شاد و خانوادگی است. به نظر میرسد هدف اصلی، فاصله گرفتن از الگوهای تلویزیونی کسالتآور و غمزده و حرکت به سمت نشاط، هیجان و سرگرمی همراه با مشارکت خانوادگی باشد. این رویکرد، همزمان با مناسبتهای ملی و مذهبی برنامهریزی شده و تلاش شبکه برای تثبیت جایگاه خود به عنوان مرجع سرگرمی خانوادگی را برجسته میکند.
منبع: تسنیم