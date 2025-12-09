باشگاه خبرنگاران جوان _ مرکز لرزه نگاری کشوری وابسته به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعلام کرد، این زلزله ساعت ۲۰و ۴۶ دقیقه و هفت ثانیه سه شنبه ۱۸ آذرماه سال ۱۴۰۴ ثبت شده است.

این زمین لرزه در عمق ۱۲کیلومتری زمین و در ۹ کیلومتری قصرشیرین، ۲۹ کیلومتری سرپل‌ذهاب و ۱۹ کیلومتری خانقین عراق به وقوع پیوسته است.

این زلزله به شدت در قصرشیرین و سرپل‌ذهاب احساس شد و تاکنون از خسارت احتمالی این زمین لرزه گزارشی منتشر نشده است.

با توجه به‌ فعالیت سامانه بارشی در قصرشیرین و همزمانی بارش باران باران رعد و برق و شدت زلزله، باعث شد که مردم با وجود بارندگی دقایقی را بیرون از منازل و زیر باران و داخل خودروها سپری کنند.

شهرستان مرزی قصرشیرین با افزون بر ۲۷ هزار نفر جمعیت در غرب کرمانشاه، با عراق بیش از ۱۸۶ کیلومتر مرز دارد که در امتداد این مرز ۲ معبر رسمی پرویزخان و خسروی قرار دارد.

ایرنا