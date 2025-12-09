باشگاه خبرنگاران جوان - وزیر امور خارجه در دیدار "ولید الخریجی " قائم مقام وزارت امور خارجه عربستان سعودی و "میاو ده‌یو "معاون وزیر امور خارجه چین، با قدردانی از رویکرد سازنده چین در موضوعات منطقه‌ای غرب آسیا، بر تعهد ایران برای تحکیم روابط با کشور‌های همسایه از جمله عربستان سعودی بر اساس سیاست حسن همسایگی تاکید کرد.

وی در این دیدار به روند رو به رشد روابط بین تهران-ریاض در زمینه‌های مختلف مورد علاقه طرفین و رایزنی‌های دو کشور به‌ویژه در سطح وزرای امور خارجه اشاره کرد.

عراقچی همچنین نقش چین در تقویت صلح و ثبات بین‌المللی و کمک به صیانت از چندجانبه‌گرایی و حاکمیت قانون و نیز تحکیم همکاری‌ها میان جهان در حال توسعه را بسیار مهم توصیف کرد.

وی تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران و چین مصمم به استفاده از همه ظرفیت‌های موجود برای گسترش روابط دوجانبه هستند.

وزیر امور خارجه حفظ ثبات و امنیت پایدار در منطقه را مستلزم همکاری همه کشور‌های منطقه دانست و افزود که ایران به دنبال منطقه‌ای قوی و باثبات به دور از مداخلات مخرب برخی قدرت‌های فرامنطقه‌ای است.

روسای هیات‌های نمایندگی چین و عربستان با قدردانی از حسن میزبانی جمهوری اسلامی ایران از سومین نشست سه‌جانبه، بر اراده کشور‌های متبوع خود برای گسترش روابط با ایران در همه زمینه‌ها تاکید کردند.

سومین اجلاس سه جانبه ایران، چین و عربستان با حضور مجید تخت روانچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه، ولید الخریجی، قائم مقام وزیر امور خارجه پادشاهی عربستان سعودی و میائو دیو، معاون وزیر امور خارجه جمهوری خلق چین، ظهر امروز در محل وزارت امور خارجه کشورمان برگزار و سند صورتجلسه این دیدار به امضای معاونین وزرای سه کشور رسید.

در بخشی از این سند، جمهوری خلق چین بر آمادگی خود برای استمرار حمایت و تشویق گام‌های برداشته شده توسط جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عربستان سعودی برای توسعه روابط‌شان در زمینه‌های مختلف تاکید کرد.