مدیر تیم تراکتور الفاظ رکیک اخیرش در تلویزیون را این بار در مقابل خبرنگاران تکرار کرد تا به کمیته انضباطی احضار شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - خداداد عزیزی، مدیر تیم فوتبال تراکتور، پس از تساوی مقابل ذوب آهن، وقتی از او درباره دلیل استفاده از الفاظ رکیک در رسانه ملی در پخش زنده قرعه کشی جام جهانی سوال شد، آن کلمات را مقابل رسانه‌ها تکرار کرد و گفت:  شما در طول شبانه روز بار‌ها از آن کلمه استفاده می‌کنید؛ یه عده می‌گویید دیوانه و عده‌ای می‌گویید ... (غیرقابل انتشار). چیزی که باعث افت فوتبال ما شده همین ریا است. شما که به رفیقت فحش می‌دهی در جای دیگر نمی‌گویی؟  

خداداد عزیزی به دلیل استفاده از این کلمات به کمیته انضباطی فراخوانده شد و احتمالا باید منتظر یک محرومیت طولانی مدت باشد.

برچسب ها: خداداد عزیزی ، تراکتور
خبرهای مرتبط
اسکوچیچ: نشان دادیم که تیم باکیفیت تری نسبت به نسف هستیم
اسکوچیچ‌: داوران نباید تفاوتی میان تیم‌ها قائل شوند/ میزان مصدومیت صادق محرمی مشخص نیست
ستاره پیشین پاری سن ژرمن دیدار با تراکتور را از دست داد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اعتراض شدید مصری‌ها به تصمیم فیفا برای بازی با ایران
سرخپوشان با تک گل اورونوف به صدر جدول رفتند
خروجی‌های استقلال در نیم فصل مشخص شدند
ایران در قلب جام جهانی/ مقام آمریکایی: آماده استقبال از ایران هستیم
ساپینتو و اسکوچیچ میلیاردی جریمه شدند/ تنبیه ۷ پرسپولیسی بخاطر تشویق ایسلندی!
ترکیب پرسپولیس مقابل پیکان مشخص شد
طلسم ۳ هزار روزه پیکان مقابل پرسپولیس
کی‌مرام: تنیس ساحلی زنان گوی سبقت را از مردان ربود
زارع: استقلال یکی از پرمهره‌ترین تیم‌های لیگ است/ از قلعه‌نویی گلایه دارم
حسن یزدانی با سعدالله‌یف مبارزه نمی‌کند/ مامیاشویلی به ایران می‌آید
آخرین اخبار
پیروانی: هوادار پرسپولیس را با اتوبوس جایی نمی‌بریم
خدابنده‌لو: سوت‌های داور به سمت پیکان بود/ صحبت درباره دربی توهین به خودمان است
احضار خداداد عزیزی به کمیته انضباطی به دلیل استفاده مجدد از الفاظ رکیک
غیرت قزاقستان ۰ - ۱ المپیاکوس یونان/ برد در سرمای منفی ۲۱ درجه آستانه با پاس گل پسر بوشهری + فیلم
کرمانشاهی: یک پنالتی برای پرسپولیس گرفته نشد
باید در کار‌های هجومی تقویت شویم/ قصد فروش بازیکن در نیم فصل را نداریم
تساوی بدون گل ذوب آهن - تراکتور/ پرشور‌ها از صدر جدول دورتر شدند
ناکامی شاگردان تارتار در پیروزی مقابل شمس آذر
خروجی‌های استقلال در نیم فصل مشخص شدند
سرخپوشان با تک گل اورونوف به صدر جدول رفتند
ترکیب پرسپولیس مقابل پیکان مشخص شد
حسن یزدانی با سعدالله‌یف مبارزه نمی‌کند/ مامیاشویلی به ایران می‌آید
زارع: استقلال یکی از پرمهره‌ترین تیم‌های لیگ است/ از قلعه‌نویی گلایه دارم
اعتراض شدید مصری‌ها به تصمیم فیفا برای بازی با ایران
معرفی داوران و کلاس بندان مدعو به بازی‌های پاراآسیایی جوانان دبی ۲۰۲۵
ساپینتو و اسکوچیچ میلیاردی جریمه شدند/ تنبیه ۷ پرسپولیسی بخاطر تشویق ایسلندی!
کی‌مرام: تنیس ساحلی زنان گوی سبقت را از مردان ربود
بازگشت استقلال به رشته دوچرخه‌سواری پس از ۸۰ سال
ایران در قلب جام جهانی/ مقام آمریکایی: آماده استقبال از ایران هستیم
طلسم ۳ هزار روزه پیکان مقابل پرسپولیس
آغاز اردوی نهایی تیم‌های ملی اسکیت رولبال آقایان و بانوان از فردا
دوئل گیله مرد با پادشاه؛ بماند برای بعد
بانوی ایرانی رئیس کمیته پاراتنیس روی میز جهان شد
ولورهمپتون ۱ - ۴ منچستریونایتد/ پیروزی قاطعانه شیاطین سرخ مقابل گرگهای قعرنشین+ فیلم
تورینو ۲ - ۳ میلان/ بازگشت خیره کننده میلان با درخشش لبران جیمز فوتبال+ فیلم
دنیس اکرت در آستانه پوشیدن پیراهن تیم ملی فوتبال ایران
خبرهای نقل و انتقالاتی سپاهان گمانه زنی رسانه ها است/ تیم ملی برای کسب رتبه دوم در جام جهانی می جنگد
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر پیکان
تقابل ایران با یاران رونالدو در آستانه امضای تفاهمنامه
برزگر: نباید در باد قرعه آسان تیم ملی فوتبال در جام جهانی بخوابیم