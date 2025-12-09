مدیر تیم تراکتور الفاظ رکیک اخیرش در تلویزیون را این بار در مقابل خبرنگاران تکرار کرد تا به کمیته انضباطی احضار شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - خداداد عزیزی، مدیر تیم فوتبال تراکتور، پس از تساوی مقابل ذوب آهن، وقتی از او درباره دلیل استفاده از الفاظ رکیک در رسانه ملی در پخش زنده قرعه کشی جام جهانی سوال شد، آن کلمات را مقابل رسانه‌ها تکرار کرد و گفت: شما در طول شبانه روز بار‌ها از آن کلمه استفاده می‌کنید؛ یه عده می‌گویید دیوانه و عده‌ای می‌گویید ... (غیرقابل انتشار). چیزی که باعث افت فوتبال ما شده همین ریا است. شما که به رفیقت فحش می‌دهی در جای دیگر نمی‌گویی؟

خداداد عزیزی به دلیل استفاده از این کلمات به کمیته انضباطی فراخوانده شد و احتمالا باید منتظر یک محرومیت طولانی مدت باشد.