باشگاه خبرنگاران جوان - خلیل شیرغلامی، سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان، روز سه شنبه پیش از عزیمت به محل مأموریت خود با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار کرد.

در این دیدار، شیرغلامی برنامه‌های پیشنهادی خود برای تقویت هر چه بیشتر روابط دوجانبه تهران–ایروان در چارچوب سیاست حسن همسایگی و ارتقای همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف را تشریح کرد.

وزیر امور خارجه ضمن آرزوی موفقیت برای سفیر جدید کشورمان در ایروان، روابط دو ملت ایران و ارمنستان را تمدنی-تاریخی توصیف کرد.

وی بر ضرورت استفاده از همه ظرفیت‌ها برای تقویت بیش از پیش مناسبات و همکاری‌ها میان دو کشور تاکید کرد.

شیرغلامی پیش از انتصاب به‌عنوان سفیر جدید ایران در ارمنستان در سمت معاون پژوهشی و مطالعاتی مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه خدمت کرده است.