باشگاه خبرنگاران جوان - مهندس سید «سعید شاهرخی» عصر امروز در دیدار با رئیس مجمع خیرین مدرسهساز کشور، با تشکر از حضور و مساعی خیرین در استان، این حضور را منشأ خیر و برکت دانست.
وی با اشاره به آمار دانشآموزی و قدمت بناهای آموزشی، بر ضرورت ایجاد تحول و نگاهی جدی به فضاهای آموزشی استان تأکید کرد.
استاندار لرستان با بیان اینکه مسئولیت دستگاههای اجرایی در قبال فرسودگی اماکن آموزشی و نیاز به فضاهای جدید سنگین است گفت: ۱۷۰ مدرسه کانکسی در قالب طرح توسعه و عدالت آموزشی در استان جمعآوری شد.
شاهرخی این اقدام را گامی در مسیر رفع بخشی از نیازهای استان عنوان کرد و افزود: نقش خیرین مدرسهساز در کشور و نقشآفرینی آنان در استان یک ضرورت جدی است.
استاندار لرستان در تشریح راهکارهای تأمین منابع مالی برای شتاب بخشیدن به نوسازی مدارس، ترویج فرهنگ عمومی مشارکت در مدرسهسازی را مطرح کرد و گفت: باید شرایطی فراهم شود که هر فرد به اندازه وسع خود، از کمکهای خرد تا احداث کامل مدرسه، در این امر خیر مشارکت کند.
شاهرخی افزود: در کنار این امر، با توجه به محدودیتهای مالی، نگاه ما معطوف به مولدسازی املاک و اماکنی است که قابلیت ایجاد ارزش افزوده و تغییر کاربری دارند تا درآمد حاصل از آن به ساخت مدارس جدید اختصاص یابد.
وی بر استفاده از مسئولیت اجتماعی نهادها و شرکتهای بزرگ توانمند مانند هلدینگ خلیج فارس، بانکها و وزارت نفت نیز تأکید و از همکاری خوب بانک رفاه در این زمینه تقدیر کرد.
استاندار لرستان خواستار پیگیری جدیتر این مسیر و بهرهگیری از تمام ظرفیتهای قانونی برای تأمین مالی سریع پروژهها شد.
وی گفت: امیدواریم با همراهی ارزشمند خیرین و بهکارگیری همه راهکارها، بتوان تحولی در زیرساختهای آموزشی استان ایجاد و آن را همگام با ارتقای کیفیت آموزش پیش برد.
منبع: اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل استانداری لرستان