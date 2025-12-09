باشگاه خبرنگاران جوان- ارسلان ازهاری روز سهشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان که در سالن شهدای گمنام استانداری برگزار شد، با اشاره به لزوم کنترل بازار در آستانه شب یلدا گفت: با افزایش تقاضا در این ایام، کنترل قیمتها و جلوگیری از کمبود یا گرانفروشی کالاها در اولویت کاری ستاد تنظیم بازار استان قرار دارد.
وی افزود: بررسی قیمت اقلام اساسی نشان میدهد برخی کالاها مانند آجیل، تخممرغ، گوشت و برنج با نوسانات قابل توجهی مواجه هستند و نمونههایی از اختلاف قیمت در بازار گزارش شده که ضرورت تشدید بازرسیها را آشکار میکند.
معاون اقتصادی استاندار کردستان تصریح کرد: دستگاههای اجرایی موظف هستند با تامین نیروی انسانی و خودرو، طرح نظارتی میدانی را اجرا کنند و با هماهنگی فرمانداریها، بر فروشگاهها و بازارهای محلی نظارت مستمر داشته باشند.
ازهاری همچنین از اجرای طرح نظارتی شب یلدا توسط تیمهای مشترک بازرسی خبر داد و تأکید کرد: سهم هر دستگاه و نقش آنها در اجرای این طرح باید شفاف باشد تا از نوسانات غیرمنطقی بازار جلوگیری شود.
وی اطلاعرسانی به مردم درباره قیمتهای مصوب و شیوه دسترسی به کالاهای اساسی را ضروری دانست و گفت: این اقدام از هرگونه سوءاستفاده جلوگیری کرده و دسترسی شهروندان به اقلام مورد نیازشان را تضمین میکند.
در ادامه جلسه، معاون اقتصادی استاندار کردستان با اشاره به اهمیت سلامت و امنیت غذایی دانشآموزان، گفت: دستگاههای متولی موظفند درکمترین زمان ممکن نسبت به تامین و توزیع شیر رایگان در مدارس مناطق کمبرخودار، به ویژه در روستاها اقدام کنند.
ازهاری افزود: به منظور جلوگیری از هرگونه وقفه در فرآیند توزیع شیر، آموزشو پرورش استان هرچه سریعتر نسبت به انعقاد قرارداد با واحدهای تولیدی لبنی اقدام کند.
وی بر پشتیبانی و همکاری جهادکشاورزی استان جهت عملیاتی شدن این طرح تاکید و اذعان کرد: مکاتبات و ابلاغیههای اداری نباید مانع اجرای سریع این برنامه شوند و استان باید به عنوان الگوی عملیاتی برای اجرای طرح عمل کند.
معاون اقتصادی استاندار اضافه کرد: پیگیری این موضوع به صورت مستمر ادامه خواهد داشت و ستاد تنظیم بازار استان روند اجرای مصوبات را رصد خواهد کرد تا هم دانشآموزان شیر مورد نیاز خود را دریافت کنند و هم بازار استان با ثبات قیمتها مدیریت شود.
گفتنی است، طرح تشدید نظارت و بازرسی بر بازار استان به مناسبت شب یلدا از ۱۸ آذر ماه آغاز تا پایان ماه ادامه خواهد داشت و ۱۲ گروه گشت مشترک دستگاههای متولی در این بازه زمانی بر بازار نظارت خواهند کرد.