بحران وابستگی + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - فردریش مرتز، صدراعظم آلمان، در اظهاراتی تازه از سیاست‌های امنیتی جدید ایالات متحده برای اروپا انتقاد کرد و بخشی از این راهبرد را «غیرقابل‌قبول» دانست.

او با اشاره به ضرورت بازنگری در سیاست‌های دفاعی اتحادیه اروپا گفت: «اروپا باید توان امنیتی مستقل خود را تقویت کند و وابستگی‌اش به آمریکا را کاهش دهد.»

مرتز تأکید کرد که کشورهای اروپایی نیازی به تلاش آمریکا برای «نجات دموکراسی» در قاره ندارند و خود قادر به حفاظت از ارزش‌های سیاسی و امنیت جمعیشان هستند.

او همچنین خواستار تقویت همکاری‌های درون‌اروپایی در حوزه دفاعی و افزایش سرمایه‌گذاری در توان نظامی مشترک شد.