باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

بحران وابستگی + فیلم

صدراعظم آلمان با انتقاد از راهبرد امنیتی جدید آمریکا برای اروپا، خواستار کاهش وابستگی امنیتی اتحادیه اروپا به واشنگتن شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فردریش مرتز، صدراعظم آلمان، در اظهاراتی تازه از سیاست‌های امنیتی جدید ایالات متحده برای اروپا انتقاد کرد و بخشی از این راهبرد را «غیرقابل‌قبول» دانست.

 او با اشاره به ضرورت بازنگری در سیاست‌های دفاعی اتحادیه اروپا گفت: «اروپا باید توان امنیتی مستقل خود را تقویت کند و وابستگی‌اش به آمریکا را کاهش دهد.»

مرتز تأکید کرد که کشورهای اروپایی نیازی به تلاش آمریکا برای «نجات دموکراسی» در قاره ندارند و خود قادر به حفاظت از ارزش‌های سیاسی و امنیت جمعیشان هستند.

او همچنین خواستار تقویت همکاری‌های درون‌اروپایی در حوزه دفاعی و افزایش سرمایه‌گذاری در توان نظامی مشترک شد.

مطالب مرتبط
بحران وابستگی + فیلم
young journalists club

افول آمریکا از قدرت جهانی به سطح منطقه‌ای + فیلم

بحران وابستگی + فیلم
young journalists club

لحظه اهدای جایزه مدال صلح فیفا + فیلم

بحران وابستگی + فیلم
young journalists club

جایزه من درآوردی صلح فیفا برای ترامپ، سوژه تمسخر رسانه‌های آمریکایی شد! + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
در روز دهم جنگ ۱۲ روزه چه گذشت؟ + فیلم
۱۶۹۵

در روز دهم جنگ ۱۲ روزه چه گذشت؟ + فیلم

۱۸ . آذر . ۱۴۰۴
رژه قدرت یا حقارت؟ + فیلم
۱۵۳۵

رژه قدرت یا حقارت؟ + فیلم

۱۸ . آذر . ۱۴۰۴
جمع آوری خودرو‌های رها شده در پایتخت + فیلم
۱۰۴۲

جمع آوری خودرو‌های رها شده در پایتخت + فیلم

۱۸ . آذر . ۱۴۰۴
حضور تکفیری‌ها در بیروت همزمان با حملات رژیم‌صهیونیستی + فیلم
۹۳۶

حضور تکفیری‌ها در بیروت همزمان با حملات رژیم‌صهیونیستی + فیلم

۱۸ . آذر . ۱۴۰۴
بزرگترین معادن صدف کوهی جهان در گلستان + فیلم
۹۳۲

بزرگترین معادن صدف کوهی جهان در گلستان + فیلم

۱۸ . آذر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.