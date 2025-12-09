بازداشت پزشک قلابی + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - پلیس فتا از بازداشت فردی خبر داد که بدون داشتن هرگونه مدرک معتبر پزشکی و تنها با مدرک دیپلم، در پوشش پزشک زیبایی فعالیت میکرد و اقدام به انجام جراحیهای زیبایی در محیطهای غیرمجاز میکرد.
به گفته مسئولان پلیس فتا، این فرد با تبلیغات گسترده در شبکههای اجتماعی، مشتریان زیادی جذب کرده و حتی برخی از جراحیها را در مکانهای فاقد استانداردهای پزشکی انجام داده است. بررسیها نشان میدهد که متأسفانه چند پزشک نیز با این فرد در انجام برخی فعالیتها همکاری داشتهاند که پرونده آنها نیز بهطور جداگانه در دست رسیدگی است.