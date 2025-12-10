باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - علی محبی، رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش‌وپرورش در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره عوامل افت یادگیری دانش‌آموزان پس از کرونا گفت: قضاوت درباره میزان افت یادگیری نیازمند دقت در مقایسه‌های زمانی و موضوعی است و باید مشخص شود این افت در چه مقطعی و نسبت به چه مبنایی سنجیده می‌شود.

رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش‌وپرورش با اشاره به تجربه جهانی کرونا افزود: همه کشورها پس از همه‌گیری کرونا با افت یادگیری مواجه شدند و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. مطالعه‌ای که درباره وضعیت ریاضی دانش‌آموزان انجام شده نشان می‌دهد بیشترین افت یادگیری مربوط به سال ۱۴۰۰ بوده است.

محبی ادامه داد: تعطیلی مدارس، کاهش تعامل حضوری معلم و دانش‌آموز و محدودیت‌های زیرساختی آموزش مجازی از عوامل اصلی این افت بوده است. دانش‌آموزانی که پایه‌های حساس تحصیلی را در دوران کرونا گذرانده‌اند، بیشترین آسیب را دیده‌اند؛ به‌ویژه دانش‌آموزانی که از پایه اول ابتدایی وارد دوران تعطیلی مدارس شدند و بخش عمده آموزش خود را به‌صورت غیرحضوری پشت سر گذاشته ‌اند.