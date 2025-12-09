بایرن مونیخ که با گل به خودی کیمیش از اسپورتینگ عقب افتاده بود کامبک زد و در نهایت ۳ - ۱ پیروز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در دیداری از هفته ششم فصل ۲۶-۲۰۲۵  لیگ قهرمانان اروپا، بایرن مونیخ در آلیانز آرنا به پیروزی ۳-۱ مقابل اسپورتینگ لیسبون رسید.

بایرن مونیخ در جدال با اسپورتینگ پرتغال در آلیانز آره‌نا درحالیکه با گل به خودی کیمیش عقب افتاده بود کامبکی رویایی زد و با به ثمر رساندن سه گل در ۲۵ دقیقه موفق شد ۳-۱ به پیروزی برسد. سرژ گنابری (۶۵)، لنارت کارل (۶۹)، یوناتان تا (۷۷) گل‌های بایرن را زدند. لنارت کارل با ۱۷ سال و ۲۹۰ روز سن به جوانترین بازیکن تاریخ لیگ قهرمانان تبدیل شد که در سه بازی پیاپی موفق به گلزنی شده است.

بایرن مونیخ با این برد ۱۵ امتیازی شد و به رتبه دوم جدول به طور موقت صعود کرد. اسپورتینگ هم با ۱۰ امتیاز فعلا نهم است، اما قطعا این رتبه تا پایان بازی‌های این هفته پایین‌تر خواهد رفت.

برچسب ها: بایرن مونیخ ، لیگ قهرمانان اروپا
خبرهای مرتبط
لیگ قهرمانان اروپا؛
غیرت قزاقستان ۰ - ۱ المپیاکوس یونان/ برد در سرمای منفی ۲۱ درجه آستانه با پاس گل پسر بوشهری + فیلم
جام حذفی آلمان؛
یونیون برلین ۲ - ۳ بایرن مونیخ/ صعود سخت شاگردان کمپانی با گل به خودی بازیکنان حریف
برتری بایرن در دقایق تلف شده؛ مونیخی‌ها جام را می‌خواهند
اخبار پیشنهادی
