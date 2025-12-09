باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد روز سه شنبه به وقت محلی در نشست مجمع عمومی به مناسبت دهمین سالگرد «روز بین‌المللی بزرگداشت و پاسداشت کرامت قربانیان جنایت نسل‌زدایی» گفت: بار دیگر بر عالی‌ترین سطح تعهد خود نسبت به مبارزه با جنایت نسل‌زدایی و پیشگیری از آن تاکید می‌کنیم.

دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل افزود: به‌عنوان یکی از هم‌بانیان قطعنامه مجمع عمومی که این روز را بنیان نهاد، ما به کرامت تمامی قربانیانی که رنج آنان جامعه بین‌المللی را وامی‌دارد تا با یقین و صراحت اخلاقی اقدام کند، ادای احترام می‌کنیم.

وی تصریح کرد: پیشگیری از نسل‌زدایی صرفا یک آرمان مشترک نیست؛ بلکه تعهدی الزام‌آور، مندرج در حقوق بین‌الملل و وظیفه‌ای خطیر در قبال بشریت است. به‌راستی، این مسوولیت جمعی ماست که هرجا و هر زمان تهدید به نسل‌زدایی بروز یابد، از وقوع آن جلوگیری کرده و آن (مرتکبان چنین جرمی) را مجازات کنیم.

ایروانی اضافه کرد: تمامی دولت‌های عضو، تعهد عام‌الشمول در پیشگیری از و مجازات بابت نسل‌زدایی و نیز خودداری از ارائه هرگونه کمک یا مساعدت به ارتکاب آن را بر عهده دارند. منع نسل‌زدایی، یک قاعده آمره حقوق بین‌الملل است؛ قاعده‌ای که هیچ دولتی مجاز به نادیده‌گرفتن، تضعیف یا اعمال گزینشی آن نیست. عدالت باید بی‌امان پیگیری شود، زیرا مصونیت از مجازات تنها به تداوم جنایات بیشتر دامن می‌زند.

وی ادامه داد: در این راستا، کارویژه حرفه‌ای و اصولی «کمیسیون تحقیق بین‌المللی مستقل در مورد سرزمین اشغالی فلسطین» را ارج می‌نهیم؛ کمیسیونی که به نتایجی عمیقا نگران‌کننده درباره اعمالی که از سوی رژیم صهیونیستی در غزه در حد و حدود جنایت نسل‌زدایی ارزیابی شده است، دست یافته است.

سفیر ایران در سازمان ملل تاکید کرد: رژیم صهیونیستی مکررا و آشکارا حقوق بین‌الملل را به چالش کشیده و حقوق بین‌الملل بشردوستانه و بشر را به شیوه‌هایی نقض کرده است که سازوکار‌های سازمان ملل آنها را به‌طور گسترده مستند ساخته‌اند.

وی ادامه داد: دیوان بین‌المللی دادگستری در نظر مشورتی خود، از آنچه علیه ملت فلسطین در غزه رخ داده، به‌عنوان نسل‌زدایی نام برده است. عملیات نظامی رژیم صهیونیستی به کشتار و وارد ساختن آسیب‌های جدی بی‌سابقه، تحمیل محاصره کامل و گرسنگی، تخریب نظام‌مند سامانه‌های بهداشت و آموزش، اعمال خشونت جنسی و شکنجه گسترده، هدف قرار دادن مستقیم زنان و کودکان، حملات وسیع علیه اماکن فرهنگی و مذهبی، و ایجاد مانع در مسیر کمک‌های نجات‌بخش بشردوستانه منجر شده است

ایروانی با تاکید بر اینکه «چنین جنایاتی قابل توجیه، تقلیل یا پنهان‌سازی نیستند»، گفت: باید در برابر نقش برخی رسانه‌های غربی ایستادگی کنیم؛ رسانه‌هایی که با تحریف و به‌کارگیری ادبیات غیرانسانی، به توجیه این اقدامات نسل‌زدایانه یاری رسانده‌اند.

نماینده دائم ایران در سازمان ملل تصریح کرد: همان‌گونه که گزارش گزارشگر ویژه، خانم البانیزه، تصریح کرده است، بسیاری از دولت‌های غربی در حالی که پشت دیپلماسی پنهان شده‌اند، این کارزار نسل‌زدایانه را تسهیل، مشروعیت‌بخشی و در نهایت عادی‌سازی و روایات استعمارگرایانه و تحریفات رژیم صهیونیستی از حقوق بین‌الملل را بازتولید کرده‌اند.

وی تاکید کرد: نسل‌زدایی را نمی‌توان با سکوت زدود. صدای ما در راه عدالت، اثرگذار است. رنج قربانیان نسل‌زدایی باید اندوه ما را به اراده‌ای واحد و مصمم برای پایان‌دادن قطعی به این جنایت بدل سازد.

سفیر ایران در سازمان ملل گفت: سازمان ملل متحد باید نه صرفا از طریق برگزاری چنین مراسم بزرگداشتی، بلکه با اراده اخلاقی راستین تمامی اعضای خود، رهبری این تلاش را بر عهده گیرد. جهان باید قاطعانه، جمعی و بی‌درنگ، برای پایان‌دادن به این جنایت و پاسداشت کرامت قربانیان نسل‌زدایی اقدام کند.

منبع: ایرنا