تیم دوم مصر از صعود به مرحله حذفی جام کشورهای عربی بازماند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی مصر با شکست سنگین ۳ - ۰ برابر اردن، در سومین و آخرین بازی مرحله گروهی جام کشور‌های عربی ۲۰۲۵، از دور رقابت‌ها کنار رفت. مصری‌ها که با تیم دوم خود و به هدایت حلمی طولان در این تورنمنت شرکت کرده بودند، تنها با دو امتیاز در رده سوم ایستادند و وداعی تلخ داشتند.

این تیم در بازی آخر با سه گل مغلوب اردن شد. پیروزی‌ای که نخستین برد اردن برابر مصر در تاریخ حضورشان در این رقابت‌ها به شمار می‌رفت و در عین حال سنگین‌ترین شکست مصر در ادوار جام عرب نیز محسوب می‌شود.

تیم مصر در این مسابقات با تیمی متشکل از نفرات دوم شرکت کرده بود و سرشناس‌ترین بازیکن حاضر در ترکیب آنها، محمد الننی، هافبک سابق آرسنال، بود. تیم ملی مصر در جام جهانی ۲۰۲۶ همگروه ایران خواهد بود.