باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - پرونده مسابقات هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال با انجام ۴ دیدار امروز (روز چهارشنبه) در شهرهای مختلف بسته میشود و در حساسترین بازی ها، تیم استقلال به مصاف تیم ملوان میرود و تیم سپاهان هم میهمان تیم آلومینیوم اراک است.
تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز هفته گذشته برابر تیم سپاهان شکست خورد و با ۱۵ امتیاز در جایگاه نهم جدول رده بندی قرار گرفت.
شاگردان پیروز قربانی به دنبال ۳ امتیاز بازی خانگی برابر تیم چادر ملو هستند تا باخت هفته قبل را جبران کنند و علاوه بر این، رتبه خود را در جدول رده بندی ارتقا بدهند.
در آن طرف، تیم چادر ملو اردکان هفته گذشته برابر تیم ذوب آهن به تساوی بدون گل دست یافت و با ۱۸ امتیاز در جایگاه ششم جدول رده بندی قرار گرفته است.
شاگردان سعید اخباری با برتری برابر تیم فجرشهید سپاسی میخواهند روند رو به رشد خود را ادامه بدهند و در جمع بالانشینان لیگ قرار بگیرند، اما آنها کار سختی در شیراز پیش رو دارند.
این دیدار نخستین بازی تاریخ بین ۲ تیم در لیگ برتر است. البته پیش از این فجر و چادرملو در لیگ یک، چهار مرتبه مقابل یکدیگر قرار گرفتهاند که ۳ برد سهم تیم اردکانی و یک پیروزی سهم فجر شهید سپاسی بوده است.
تیم فوتبال آلومینیوم اراک هفته گذشته برابر تیم فولاد به تساوی بدون گل دست یافت و با ۱۵ امتیاز در جایگاه دهم جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال قرار گرفت.
شاگردان مجتبی حسینی بعد از نبردن ۳ بازی ابتدایی فصل نتایج بهتری گرفتند و ۴ برد پیاپی کسب کردند، اما آنها دوباره روند رو به رشدشان متوقف شد و ۵ بازی بعدی را نبردند. علاوه براین، در ۳ بازی پیاپی برابر سپاهان پیروز نشدند. براین اساس آنها به دنبال برد بازی خانگی مقابل حریف اصفهانی خود هستند تا طلسم شکنی کنند.
در آن طرف، تیم سپاهان هفته گذشته برابر تیم فجر شهید سپاسی به برتری رسید و ۲۱ امتیازی شدند و در صدر جدول قرار گرفتند. با توجه به برتری پرسپولیس برابر پیکان، طلایی پوشان اصفهانی صدر جدول را از دست دادند. آنها به دنبال برد بازی خارج از خانه مقابل تیم آلومینیوم هستند تا صدر جدول را از پرسپولیس بازپس بگیرند.
تیم سپاهان در اراک هرگز شکست نخورده است، اما آمار خوبی برابر حسینی ندارد و تنها ۵۰ درصد رویاروییهایش برابر او را برده است. به هر حال این تیم اصفهانی به دنبال بهبود آمارش برابر حسینی است.
تیمهای فوتبال مس رفسنجان و فولاد خوزستان در شرایطی به مصاف یکدیگر میروند که هر ۲ تیم در انتهای جدول رده بندی قرار دارند و بازی امروز ۶ امتیازی محسوب میشود.
تیم فوتبال مس رفسنجان در وضعیت بحرانی به سر میبرد و این تیم کرمانی بعد از کسب نتایج ضعیف با رسول خطیبی قطع همکاری کرد و این تیم بدون خطیبی هم هفته گذشته برابر تیم ملوان شکست خورد تا همچنان با ۷ امتیاز در انتهای جدول رده بندی باقی بماند.
مدیران باشگاه مس رفسنجان چند روز پیش، مجتبی جباری را برای هدایت تیم خود انتخاب کردند تا این مربی بتواند تیمشان را از بحران نجات بدهد و در لیگ برتر فوتبال حفظ کند.
جباری که اواخر فصل گذشته هدایت استقلال را بر عهده گرفت، موفق شد با این تیم به مقام قهرمانی جام حذفی فوتبال ایران برسد، باید مس را از شرایط کنونی و قعرنشینی نجات دهد و امروز برای اولین بار این تیم را هدایت خواهد کرد.
در آن طرف، تیم فولاد خوزستان شرایط خوبی در جدول رده بندی ندارد و با تساوی برابر تیم آلومینیوم اراک در هفته گذشته ۱۲ امتیازی شد و در رتبه چهاردهم جدول رده بندی قرار گرفت.
فولادیها فقط ۲ برد در لیگ برتر فوتبال داشتند و آنها به دنبال برد برابر تیم مس رفسنجان هستند تا نوار ناکامیهای خود را قطع کرده و از انتهای جدول فرار کنند.
۲ تیم تاکنون ۱۰ بار در لیگ برتر مقابل یکدیگر قرار گرفتهاند که حاصل کار ۴ برد برای مس رفسنجان و ۲ پیروزی برای فولاد بوده است.
باشگاه استقلال تمام تلاش خود را کرد که در ورزشگاه انقلاب کرج از تیم ملوان بندر انزلی میزبانی کند، اما رایزنیها بی فایده بود و شاگردان ساپینتو باید در ورزشگاه شهدای قدس به مصاف قوهای سپید انزلی بروند.
آبی پوشان پایتخت هفته گذشته در دربی ۱۰۶ به تساوی دست یافتند و با ۲۰ امتیاز در رتبه سوم جدول رده بندی قرار گرفتند. آنها به دنبال ۳ امتیاز بازی خانگی برابر تیم ملوان هستند تا همچنان در کورس مدعیان قهرمانی بمانند.
در آن طرف، تیم فوتبال ملوان بندر انزلی تاکنون در لیگ برتر فوتبال نتایج خوبی کسب کرده و با برتری هفته گذشته برابر تیم مس رفسنجان ۱۷ امتیازی شد و در رتبه هفتم جدول رده بندی قرار گرفت.
شاگردان مازیار زارع میخواهند با امتیاز گرفتن از تیم استقلال دست پر به انزلی برگردند، اما آنها کار سختی جلوی هواداران آبی پوش دارند.
آمار ۲ تیم به سود استقلال است. آبی پوشان ۱۰ بازی پیاپی مقابل ملوان نباختند و در ۲۰ جدال اخیر تنها ۲ بار شکست خوردند که هر ۲ در انزلی بوده است. زارع تاکنون در هیچیک از ۶ تقابلش با استقلال برنده نبوده و ساپینتو هم هر ۳ رویارویی با او را با برد پشتسر گذاشته است.
آخرین تقابل آبیها برابر قوی سپید انزلی با خاطرهای خوش و ارزشمند به پایان رسید. جایی که استقلال در یکی از بدترین فصول خود در لیگ برتر و ایستادن بر رده نهم جدول، با شکست ملوان به قهرمانی جام حذفی رسیدند و به سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا راه یافتند. فینال جام حذفی با جنجال همراه بود، ملوانیها معتقد بودند عدم اخراج آرمین سهرابیان بابت خطا روی محمد عمری و نگرفتن پنالتی، مانع قهرمانیشان شده است. البته احمد محمدی داور بازیفینال جام حذفی یک سال محروم شد، اما این داور امسال ۲ بازی سوت زد که با اشتباهاتی همراه بود.
به هر حال باید دید مازیار زارع میتواند انتقام بازی فینال جام حذفی را از استقلال بگیرد یا نه!