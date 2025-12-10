کارشناس داوری درباره قضاوت امیر عرب براقی در بازی پرسپولیس و پیکان در هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال توضیحاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - نوذر رودنیل کارشناس داوری در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره اینکه قضاوت امیر عرب براقی داور بازی پرسپولیس و پیکان در هفته سیزدهم را چطور ارزیابی می‌کند، اظهار کرد: نور ورزشگاه پاس قوامین فوق العاده ضعیف بود و ۴ دوربین هم بیشتر در ورزشگاه نبود. شما تصور کنید که با نور ضعیف و ۴ دوربین چه چیزی را می‌شود کارشناسی کرد. توصیه‌های داوری بین المللی می‌گوید که داوران تاپ و خوب کمتر باید سوت بزنند و بازی را ادامه بدهند. عرب براقی برعکس این توصیه در این بازی قضاوت کرد. او خیلی بازی را خواباند و یک بار سیستم رادیویی‌اش خراب شد و برای زدن ضربات ایستگاهی و کرنر ۲ دقیقه طولش می‌داد به خاطر همین از ۹۰ دقیقه بازی، ۵۴ دقیقه مفید بوده و این برای من خنده دار است.

او افزود: اخطار‌هایی که عرب براقی در این بازی داد، درست بودند. در دقیقه ۱۷ بازی، بازیکن پیکان بر روی احمد زاده خطا کرد که داور مسابقه خطا را نگرفت. در دقیقه ۲۰ بازی، اعلام زدن ضربه کرنر در محوطه جریمه پیکان درست بود، چون روی اورونوف خطا نشد و بازیکن پیکان توپ را تکل زد. در دقیقه ۳۰ بازی، باید آفساید مهاجم پیکان اعلام می‌شد. در دقیقه ۴۲ بازی، اورونوف خطای هند نکرد که داور مسابقه خطا گرفت. گل پرسپولیس درست بود. در وقت‌های اضافه نیمه اول ۲ صحنه مشکوک در محوطه جریمه پیکان و پرسپولیس رخ داد، اما اصلا قابل تشخیص نبودند که متوجه شویم چه اتفاقی افتاده است؛ بنابراین ادامه بازی درست و خطایی رخ نداده است.

رودنیل بیان کرد: در نیمه دوم بازی، گل دوم پرسپولیس به درستی آفساید گرفته شد. در دقیقه ۵۲ بازی، در محوطه جریمه پرسپولیس خطای هندی رخ نداد و ادامه بازی درست بود. در دقیقه ۵۸ بازی اخطار به میلاد محمدی صحیح بود و در دقیقه ۸۳ بازی، محمدی دوباره خطا کرد که باید داور مسابقه کارت زرد دوم را به این بازیکن می‌داد و اخراجش می‌کرد. در دقیقه ۷۶ بازی، آفساید بازیکن پرسپولیس را به درستی کمک داور دوم بازی اعلام کرد. عرب براقی این همه در نیمه اول بازی وقت تلف کرد، اما ۵ دقیقه وقت اضافه اعلام کرد.