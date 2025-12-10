کارشناس داوری درباره قضاوت امیر عرب براقی در بازی پرسپولیس و پیکان در هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال توضیحاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - نوذر رودنیل کارشناس داوری در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان  درباره اینکه قضاوت امیر عرب براقی داور بازی پرسپولیس و پیکان در هفته سیزدهم را چطور ارزیابی می‌کند، اظهار کرد: نور ورزشگاه پاس قوامین فوق العاده ضعیف بود و ۴ دوربین هم بیشتر در ورزشگاه نبود. شما تصور کنید که با نور ضعیف و ۴ دوربین چه چیزی را می‌شود کارشناسی کرد. توصیه‌های داوری بین المللی می‌گوید که داوران تاپ و خوب کمتر باید سوت بزنند و بازی را ادامه بدهند. عرب براقی  برعکس این توصیه در این بازی قضاوت کرد. او خیلی بازی را خواباند و یک بار سیستم رادیویی‌اش خراب شد و برای زدن ضربات ایستگاهی  و کرنر ۲ دقیقه طولش می‌داد به خاطر همین از ۹۰ دقیقه بازی، ۵۴ دقیقه مفید بوده و این برای من خنده دار است.  

او افزود: اخطار‌هایی که عرب براقی در این بازی داد، درست بودند. در دقیقه ۱۷ بازی، بازیکن پیکان بر روی احمد زاده خطا کرد که داور مسابقه خطا را نگرفت. در دقیقه ۲۰ بازی، اعلام زدن ضربه کرنر در محوطه جریمه پیکان درست بود، چون روی اورونوف خطا نشد و بازیکن پیکان توپ را تکل زد. در دقیقه ۳۰ بازی، باید آفساید مهاجم پیکان اعلام می‌شد. در دقیقه ۴۲ بازی، اورونوف خطای هند نکرد که داور مسابقه خطا گرفت. گل پرسپولیس درست بود. در  وقت‌های اضافه نیمه اول ۲ صحنه مشکوک در محوطه جریمه پیکان  و پرسپولیس رخ داد، اما اصلا قابل تشخیص نبودند که متوجه شویم چه اتفاقی افتاده است؛ بنابراین ادامه بازی درست و خطایی رخ نداده است.  

رودنیل بیان کرد: در نیمه دوم بازی، گل دوم پرسپولیس به درستی آفساید گرفته شد. در دقیقه ۵۲ بازی، در محوطه جریمه پرسپولیس خطای هندی رخ نداد و ادامه بازی درست بود. در دقیقه ۵۸ بازی اخطار به میلاد محمدی صحیح بود و در دقیقه ۸۳ بازی، محمدی دوباره خطا کرد که باید داور مسابقه کارت زرد دوم را به این بازیکن می‌داد و اخراجش می‌کرد. در دقیقه ۷۶ بازی، آفساید بازیکن پرسپولیس را به درستی کمک داور دوم بازی اعلام کرد. عرب براقی این همه در نیمه اول بازی وقت تلف کرد، اما ۵ دقیقه وقت اضافه اعلام کرد.  

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، تیم فوتبال پیکان ، لیگ برتر فوتبال
خبرهای مرتبط
دربی استقلال و پرسپولیس تجدید می شود
اوسمار:
باید در کار‌های هجومی تقویت شویم/ قصد فروش بازیکن در نیم فصل را نداریم
پیروانی: هوادار پرسپولیس را با اتوبوس جایی نمی‌بریم
خدابنده‌لو: سوت‌های داور به سمت پیکان بود/ صحبت درباره دربی توهین به خودمان است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حذف زودهنگام مصر از جام کشور‌های عربی با شکست سنگین مقابل اردن
بایرن مونیخ ۳ - ۱ اسپورتینگ لیسبون/ کامبک شاگردان کمپانی در آلیانز + فیلم
استقلال _ ملوان؛ ماموریتِ لغو صدرنشینی پرسپولیس/سپاهان _ آلومینیوم؛ چشم نصف جهان به اراک
عرب براقی بازی پرسپولیس و پیکان را زیاد خواباند/ میلاد محمدی باید اخراج می‌شد
پیروزی لیورپول در سن سیرو و شکست چلسی در برگامو/ بارسلونا با درخشش مدافع فرانسوی کامبک زد+ فیلم
برتری مقتدرانه بسکتبال با ویلچر پسران در گام اول
سعدالله‌یف؛ بمب خیالی لیگ برتر کشتی آزاد
احساس نگرانی مارسکا بعد از ادامه روز‌های تلخ چلسی
استارت طلایی دختران ایران در پاراوزنه برداری با درخشش احسانی و پولادی
سرمربی تیم ملی جودو: مردم جمهوری آذربایجان رئیس‌جمهور ایران را دوست دارند
آخرین اخبار
رافا مارکز سرمربی جدید تیم ملی مکزیک
خیز ارونوف برای یک رکورد
والیبال دانش آموزان جهان؛ صعود پسران ایران به جمع چهار تیم/ دختران باختند
بازتاب تصمیم جنجالی فیفا برای ایران و مصر در سایت آرژانتینی
نبرد دروازه‌بانان در جام جهانی: کورتوا مقابل بیرانوند
سعدالله‌یف؛ بمب خیالی لیگ برتر کشتی آزاد
استارت طلایی دختران ایران در پاراوزنه برداری با درخشش احسانی و پولادی
سرمربی تیم ملی جودو: مردم جمهوری آذربایجان رئیس‌جمهور ایران را دوست دارند
برتری مقتدرانه بسکتبال با ویلچر پسران در گام اول
احساس نگرانی مارسکا بعد از ادامه روز‌های تلخ چلسی
پیروزی لیورپول در سن سیرو و شکست چلسی در برگامو/ بارسلونا با درخشش مدافع فرانسوی کامبک زد+ فیلم
عرب براقی بازی پرسپولیس و پیکان را زیاد خواباند/ میلاد محمدی باید اخراج می‌شد
استقلال _ ملوان؛ ماموریتِ لغو صدرنشینی پرسپولیس/سپاهان _ آلومینیوم؛ چشم نصف جهان به اراک
حذف زودهنگام مصر از جام کشور‌های عربی با شکست سنگین مقابل اردن
بایرن مونیخ ۳ - ۱ اسپورتینگ لیسبون/ کامبک شاگردان کمپانی در آلیانز + فیلم
پیروانی: هوادار پرسپولیس را با اتوبوس جایی نمی‌بریم
خدابنده‌لو: سوت‌های داور به سمت پیکان بود/ صحبت درباره دربی توهین به خودمان است
احضار خداداد عزیزی به کمیته انضباطی به دلیل استفاده مجدد از الفاظ رکیک
غیرت قزاقستان ۰ - ۱ المپیاکوس یونان/ برد در سرمای منفی ۲۱ درجه آستانه با پاس گل پسر بوشهری + فیلم
کرمانشاهی: یک پنالتی برای پرسپولیس گرفته نشد
باید در کار‌های هجومی تقویت شویم/ قصد فروش بازیکن در نیم فصل را نداریم
تساوی بدون گل ذوب آهن - تراکتور/ پرشور‌ها از صدر جدول دورتر شدند
ناکامی شاگردان تارتار در پیروزی مقابل شمس آذر
خروجی‌های استقلال در نیم فصل مشخص شدند
سرخپوشان با تک گل اورونوف به صدر جدول رفتند
ترکیب پرسپولیس مقابل پیکان مشخص شد
حسن یزدانی با سعدالله‌یف مبارزه نمی‌کند/ مامیاشویلی به ایران می‌آید
زارع: استقلال یکی از پرمهره‌ترین تیم‌های لیگ است/ از قلعه‌نویی گلایه دارم
اعتراض شدید مصری‌ها به تصمیم فیفا برای بازی با ایران
معرفی داوران و کلاس بندان مدعو به بازی‌های پاراآسیایی جوانان دبی ۲۰۲۵