ضربات سر کنده بارسلونا را به پیروزی مقابل فرانکفورت رساند و لیورپول به لطف پنالتی دیرهنگام سوبوسلای در خانه اینتر پیروز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - شب اول از هفته ششم رقابت‌های فصل ۲۶-۲۰۲۵ لیگ قهرمانان اروپا با برگزاری ۷ مسابقه به شکل همزمان به پایان رسید و طی آن تیم‌های بارسلونا، لیورپول، تاتنهام و اتلتیکومادرید در برابر رقبا به پیروزی رسیدند و چلسی در برگامو شکست خورد.

در حساس‌ترین بازی تیم‌های اینتر و لیورپول در سن سیرو به مصاف هم رفتند که این دیدار با یک گل به سود لیورپول که بدون صلاح به میلان سفر کرده بود، به پایان رسید. تکلیف جدال پایاپای اینتر و لیورپول با ضربه پنالتی دیرهنگام دومینیک سوبوسلای مشخص شد. تقابل ۲ تیم در سن‌سیرو با نتیجه بدون گل به دقیقه ۸۸ رسید و آلساندرو باستونی با کشیدن آرامِ پیراهن فلوریان ویرتز تیم حریف را صاحب ضربه پنالتی کرد. بازبینی ویدیویی تصاویر فلیکس زوایر را برای اعلام پنالتی متقاعد کرد و بهترین بازیکن فصل لیورپول برای سومین بار در ۵ دیدار اخیر گل زد تا جای خالی محمد صلاح احساس نشود. اینتر برای نخستین بار در ۴ سال اخیر ۲ مسابقه اروپایی متوالی را با شکست پشت سر گذاشت. نراتزوری در آن مقطع به رئال مادرید و لیورپول باخته بود. 

چلسی در برگامو مقابل آتالانتا قرار گرفت و یک نیمه را هم با پیروزی پشت سر گذاشت، اما در نیمه دوم کامبک خورد و بازی را واگذار کرد. چلسی صدمین بازی خود در تاریخ لیگ قهرمانان را با گلزنی ژائو پدرو آغاز کرد، اما اسکاماکا در ابتدای نیمه دوم با ضربه سر کار را به تساوی کشید. در ادامه شلیک مرگبار شارل دکتلار به زاویه نزدیک دروازه روبرت سانچس با واکنش ضعیف سنگربان اسپانیایی همراه شد تا آتالانتا شکست خانگی مقابل چلسی را با پیروزی عوض کند. آتالانتا با این برد به رتبه سوم رسید و چلسی یازدهم است.

بارسلونا در دیداری جذاب در ورزشگاه نوکمپ، با وجود دریافت گل نخست، موفق شد با یک بازگشت تماشایی آینتراخت فرانکفورت را با نتیجه ۲-۱ شکست دهد و بازی‌ای که می‌توانست به یک غافلگیری بزرگ تبدیل شود را به سود خود پایان دهد. نقش اول این برد ژول کنده بود که در اوایل نیمه دوم دو گل با دو ضربه سر به ثمر رساند. ژول کنده به نخستین بازیکن تاریخ بارسلونا تبدیل شد که در یک دیدار اروپایی ۲ گل با ضربه سر می‌زند. مدافع کناری فرانسوی در عرض ۳ دقیقه ارسال‌های لامین یامال و مارکوس راشفورد را به گل بدل کرد تا بارسا ۱۰ امتیازی شود و به رتبه چهاردهم صعود کند.

همچنین اتلتیکومادرید نیز بعد از پیروزی روحیه‌بخش هفته گذشته مقابل اینتر؛ این بار در خانه آیندهوون به میدان رفت و در حالی که با یک گل از میزبان خود عقب بود، کامبک زد و به پیروزی ۳ بر ۲ رسید. خولین آلوارس (۳۷)، دیوید هانکو (۵۲) و الکساندر سورلوث (۵۶) برای روخی‌بلانکو در این بازی گلزنی کردند.

در دیگر بازی‌های برگزار شده نتایج به شرح زیر رقم خوردند:
تاتنهام ۳ - اسلاویاپراگ صفر
موناکو یک - گالاتاسرای صفر
سن‌ژیلوا ۲ - مارسی ۳

در شب دوم و پایانی هفته ششم لیگ قهرمانان اروپا ۲۶-۲۰۲۵ امشب و در دو نوبت ۹ بازی دیگر برگزار خواهند شد.

