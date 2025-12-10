شهروندخبرنگار ما تصاویری از برپایی جشن ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) در شهرستان قم را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - بیستم ماه جمادی الثانی مصادف با سالروز ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) است که به یمن زادروز این بانوی مکرم اسلام، این روز مبارک را روز مادر نامگذاری شد. به همین منظور در اقصی نقاط کشور با برپایی جشن و سرور این روز خجسته و فرخنده را جشن می‌گیرند. به همین منظور مردم دیندار و متدین قم با برپایی جشن و سرور این روز با شکوه را به شادمانی پرداختند.
شهروندخبرنگار ما با ارسال تصاویری خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

منبع: شهروندخبرنگار - قم

شادمانی قمی‌ها در سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)

سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)

جشن و سرور به مناسبت فاطمیه

برپایی مراسم جشن و شادی به مناسبت روز مادر

شادمانی قمی‌ها در سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)

شادمانی قمی‌ها در سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)

شادمانی قمی‌ها در سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: مناسبت های مذهبی ، ولادت حضرت فاطمه (س) ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار تهران؛
گرامیداشت مادران شهدای بهارستان به مناسبت ولادت حضرت فاطمه (س) + عکس
شهروندخبرنگار قزوین؛
عزاداری توآبادی ها در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) + عکس
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
سوگواری اهالی روستای ظاهرآباد بردسکن در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
رنجش والدین و دانش آموزان از مبلغ پرداخت برای نرم افزار شاد
حال و هوای یک روز ابری و بارانی در اهر + فیلم
رنجش اهالی روستای کوشک علیا از خشکسالی درختان ۱۰۰ ساله
رنجش بیماران از گران شدن داروی لووتیروکسین
بارش باران سیل آسا در اهواز به وقت پاییز + فیلم
تاخیر در تحویل خودروی تیگارد x ۳۵ خریداران را چشم انتظار گذاشت
درخواست دانش آموزان پایه یازدهم برای مثبت شدن دائمی معدل در کنکور
گرامیداشت مادران شهدای بهارستان به مناسبت ولادت حضرت فاطمه (س) + عکس
ترنم باران پاییزی در آسمان پردیس + عکس