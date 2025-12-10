باشگاه خبرنگاران جوان - بیستم ماه جمادی الثانی مصادف با سالروز ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) است که به یمن زادروز این بانوی مکرم اسلام، این روز مبارک را روز مادر نامگذاری شد. به همین منظور در اقصی نقاط کشور با برپایی جشن و سرور این روز خجسته و فرخنده را جشن می‌گیرند. به همین منظور مردم دیندار و متدین قم با برپایی جشن و سرور این روز با شکوه را به شادمانی پرداختند.

شهروندخبرنگار ما با ارسال تصاویری خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

