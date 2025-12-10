باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
بارش‌ها در تهران همچنان ادامه دارد + فیلم

کارشناس هواشناسی در خصوص وضعیت آب و هوا توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سرکرده، کارشناس هواشناسی در گفتگو با برنامه سلام تهران در خصوص وضعیت آب و هوا تهران نکاتی بیان کرد.

 

 

 

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۷ ۱۹ آذر ۱۴۰۴
الحمدلله نهاوند باران رحمت می‌بارد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۱ ۱۹ آذر ۱۴۰۴
اصفهان بی بارش
۰
۰
پاسخ دادن