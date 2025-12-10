باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - روایتی شنیدنی از زندگی استاد بیتانه، دوتارنواز نامدار فردوس، در نمایش رادیویی «دولا» جان می‌گیرد؛ اثری که به تداوم راه هنری او توسط شاگردش می‌پردازد.

این نمایش به تهیه‌کنندگی و کارگردانی مهدی حقگو ساخته شده و تلاش دارد بخشی از زندگی هنری و نقش مهم استاد بیتانه در حفظ و گسترش موسیقی اصیل این خطه را برای مخاطبان روایت کند.

در این اثر نمایشی، علاوه بر مرور زندگی و آثار استاد، به تداوم مسیر هنری او توسط یکی از شاگردانش نیز پرداخته شده است؛ شاگردی که با وجود درگذشت استاد در سال گذشته، همچنان راه و شیوه او را زنده نگه داشته و هنر دوتار را برای نسل‌های بعدی حفظ می‌کند.

نمایش «دولا» با محوریت معرفی ظرفیت‌های موسیقی مقامی فردوس، تلاش دارد فرهنگ شفاهی و میراث هنری بزرگان این هنر را به شکلی شنیدنی و تأثیرگذار به جامعه معرفی کند. این اثر به‌زودی از صدای مرکز خراسان جنوبی پخش خواهد شد.