رئیس پلیس راه مازندران از انسداد مقطعی محور کندوان تا ظهر امروز چهارشنبه ۱۹ آذر ماه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ هادی عبادی رئیس پلیس راه مازندران گفت: محور کندوان به منظور تکمیل پروژه نصب گالری در محدوده کمرزرد ولی‌آباد روز چهارشنبه ۱۹ آذر از ساعت ۷ صبح تا ۱۲ ظهر مسدود خواهد بود.

او با بیان اینکه در این مدت، تردد تنها برای ساکنان بومی و کسبه منطقه کندوان تا قبل از محدوده اجرای پروژه امکان‌پذیر است، افزود: رانندگانی که قصد تردد از این محور را دارند ضمن مدیریت سفر خود می‌توانند از محور‌های جایگزین "فیروزکوه و هراز" تردد کنند.

سرهنگ عبادی از رانندگان وسایل نقلیه خواست در زمان اعمال محدودیت با صبر و حوصله و رعایت قوانین و مقررات پلیس راهور و عوامل راهداری را در اجرای ماموریت یاری کنند و در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های ۲۱۸۲۴۴۲۰ و ۲۱۸۲۴۴۳۴ پلیس راه استان با پیش شماره ۰۱۱ تماس بگیرند.

منبع:پلیس مازندران

برچسب ها: پلیس راه مازندران ، وضعیت راه ها
خبرهای مرتبط
کندوان بسته شد
جاده چالوس - مرزن آباد در مسیر کندوان بسته شد
کندوان بسته شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هشدار هواشناسی برای استان مازندران
امواج خزر ارتفاع گرفتند؛ هشدار صادر شد
بسته بودن محور کندوان تا ظهر امروز
آخرین اخبار
بسته بودن محور کندوان تا ظهر امروز
امواج خزر ارتفاع گرفتند؛ هشدار صادر شد
هشدار هواشناسی برای استان مازندران
تردد خودروها در آزاد راه تهران شمال تا ساعت ۱۹ امروز سه‌شنبه ممنوع است
شهردار بابل بازداشت شد
پایان شب‌گردی‌های سارقان سیم برق در میاندورود
توقف ۳۵ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در قائم شهر؛ اخطار ماموران اراضی به متخلفان
دستگیری سارقان اماکن خصوصی و دولتی در محمودآباد
دستگیری شهردار یکی از شهر‌های مرکزی مازندران
آغاز پویش نذر شیر مادر در بابل همزمان با ولادت حضرت زهرا (س)
بازگشت واحد ۴ بخار نیروگاه نکا به مدار تولید
زمین‌لرزه ۳.۵ ریشتری سورک بدون خسارت
دستگیری قاچاقچی حرفه‌ای و سابقه دار چوب در گلوگاه