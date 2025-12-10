مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی کهگیلویه و بویراحمد گفت: انحراف یک دستگاه اتوبوس اسکانیا در محدوده‌ شهرستان دنا ۱۳ مصدوم بر جای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان _ پرویز غفارفرد گفت: یک دستگاه خودرو اسکانیا که از عسلویه به مقصد اصفهان در حرکت بود،به دلیل لغزندگی جاده دچار انحراف به چپ شده و پس از سقوط از ارتفاع حدود پنج متری سقوط کرد.

وی بیان کرد:این حادثه در ساعت سه و ۳۶ دقیقه بامداد امروز به سامانه ۱۱۵ اعلام شد و بلافاصله تیم‌های امدادی به محل اعزام شدند.

غفارفرد تصریح کرد: با وجود شدت حادثه، اما با اقدام سریع تیم‌های اورژانس و همکاری نیروهای هلال‌احمر، عملیات رهاسازی و انتقال مصدومان در کمترین زمان ممکن انجام شد.

وی ادامه داد: این حادثه رانندگی در مجموع ۱۳ مصدوم داشت که ۲ نفر از آنان در وضعیت وخیم و سایرین در شرایط مساعد قرار داشتند.

غفارفرد اعلام کرد:تمام مصدومان به بیمارستان شهید جلیل شهر یاسوج منتقل شدند.

رییس مرکز حوادث و فوریت های پزشکی کهگیلویه و بویراحمد ابراز داشت: هفت پایگاه اورژانس استان و یک تیم ازهلال احمر استان عملیات رهاسازی،امدادونجات و انتقال مصدومان به بیمارستان را انجام دادند.

افزون بر ۶ هزار کیلومتر راه ارتباطی شامل اصلی، فرعی، روستایی و بزرگراه در کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد و بسیاری از جاده‌های استان در مناطق کوهستانی و دارای شیب تند هستند.

