پیشرفت زنان در انقلاب، بی سابقه در تاریخ ایران + فیلم

روایت اخیر رهبر انقلاب در دیدار زنان و دختران، از پیشرفت بانوان با حجاب ایرانی که در تاریخ کشور بی سابقه است.

باشگاه خبرنگاران جوان - فراز‌هایی از سخنان رهبر معظم انقلاب، در دیدار جمعی از زنان و دختران با ایشان، که مقام معظم رهبری نقش آفرینی و پیشرفت بانوان با حجاب ایرانی را در تاریخ کشور بی سابقه دانستند.

